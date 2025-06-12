Мельгоса - о матче с Данией: В целом, сыграли нормально, но нужно улучшать реализацию
Проиграли в стартовом матче Евро 2:3
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса подвел итог первого матча нашей команды на Евро-2025,
"Тяжелый соперник, мы так и думали, что будет сложный матч. Мы хорошо начали, но потом делали ошибки, которые обычно не делаем. Так нельзя против такого противника. Пытались держать свой ритм во втором тайме, однако не все удалось. Начали обмениваться голами, и в конце не смогли сравнять, не хватило гола.
К сожалению, иногда теряли свой игровой ритм. Нужно сделать, чтобы таких просадок не было.
Крупский? Он еще не восстановился полностью, поэтому не могли поставить в старт. Ярмолюк? У нас есть план по поводу Егора. Мы хотим, чтобы он был готов на 100%, не нужно рисковать его здоровьем.
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В целом, сыграли нормально, но нужно улучшаться, особенно в плане реализации", – сказал Мельгоса.
Напомним, что в воскресенье во втором матче сборная Украины сыграет с Финляндией.
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