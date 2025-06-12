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Мельгоса - о матче с Данией: В целом, сыграли нормально, но нужно улучшать реализацию

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Проиграли в стартовом матче Евро 2:3

Мельгоса - о матче с Данией: В целом, сыграли нормально, но нужно улучшать реализацию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса подвел итог первого матча нашей команды на Евро-2025, в котором украинцы проиграли Дании 2:3.

"Тяжелый соперник, мы так и думали, что будет сложный матч. Мы хорошо начали, но потом делали ошибки, которые обычно не делаем. Так нельзя против такого противника. Пытались держать свой ритм во втором тайме, однако не все удалось. Начали обмениваться голами, и в конце не смогли сравнять, не хватило гола.

К сожалению, иногда теряли свой игровой ритм. Нужно сделать, чтобы таких просадок не было.

Крупский? Он еще не восстановился полностью, поэтому не могли поставить в старт. Ярмолюк? У нас есть план по поводу Егора. Мы хотим, чтобы он был готов на 100%, не нужно рисковать его здоровьем.

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В целом, сыграли нормально, но нужно улучшаться, особенно в плане реализации", – сказал Мельгоса.

Напомним, что в воскресенье во втором матче сборная Украины сыграет с Финляндией.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
12.06.2025 в 22:33
Не сьда писал
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Комментарии 2
Morphyk7 (Черновцы)
12.06.2025 в 22:33
Не сьда писал
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Morphyk7 (Черновцы)
12.06.2025 в 22:30
Чому в назві слово "прикра" чому не заслужена? Забили 1, так грайте, забивайте 2, 3....ні? Винімайте тоді
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