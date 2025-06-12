Вернулся не в том состоянии. Михайличенко вспомнил, за что выгонял Алиева из молодежной сборной

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко вспомнил о Евро-2006, в котором главными звездами нашей команды были Артем Милевский и Александр Алиев.

– Яценко рассказывал, что накануне Евро-2006 команда праздновала рождение дочери у Николая Ищенко, и вы тогда "поймали" Алиева и хотели отчислить его из коллектива. Была ли действительно такая история?

– Нет, такого не было. У нас с Алиевым был прецедент, когда я отчислил его из молодежной сборной, однако это произошло перед матчем с Хорватией уже в следующем цикле отбора на Евро-2007.

– А что именно произошло в тот момент?

– Скажем так, Алиев уехал из расположения сборной и вернулся не в том состоянии, в котором нужно было.

– А вообще дуэт Милевский-Алиев не доставлял хлопот в плане соблюдения режима, дисциплины и порядка? Может быть, кто-то из других игроков успел "отличиться" в этом аспекте на протяжении Евро-2006?

– Таких громких прецедентов на самом деле не было. Не скажу, что все прошло гладко, имелись свои нюансы. Мы долго подготовку вели, а это серьезная психологическая нагрузка тоже.

– Главной звездой той команды был все-таки Милевский ?

– Артем отличный турнир провел, как и Фомин, Михалик, Пятов, Чигринский, но я бы никого не хотел отдельно выделять. Почему? Команда давала ощущения и возможности, чтобы игроки себя индивидуально могли реализовывать на футбольном поле. Поэтому это именно командный успех.

Вы понимаете, в футболе очень тяжело выделить конкретного одного игрока. Игра отдельного футболиста зависит от многих факторов, та же уверенность необходима. Если сзади все хорошо и надежно, то в атаке раскрываются крылья и ты играешь совсем по-другому. А если ты играешь без мяча, в защите идут ошибки, пропускаете один-два-три мяча – это не те факторы, которые помогут тебе раскрыть свой потенциал и талант.

– После игры на Евро-2006 Милевский поехал в национальную сборную на ЧМ-2006 и отличился там хладнокровным голом с пенальти в ворота Швейцарии, пробив барышней. Как отреагировали на такое решение своего подопечного?

– Мне очень понравилось! Я очень люблю таких самоуверенных и хладнокровных игроков. Я вспоминаю свое время, когда на Олимпиаде-1988 к 11-метровой отметке подходил Игорь Добровольский. Тогда у меня было 200% уверенности, что он забьет. Добровольский на том турнире забил четыре из четырех пенальти, в том числе в финале против Бразилии (1:1, после д.ч. 2:1). Это очень важно, такая уверенность передается команде.