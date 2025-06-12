Бражко: Хотим выигрывать для нашего народа, и увидим, получится ли это сделать
Проиграли датчанам 2:3
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал
"Честно говоря, нечего сказать - мы проиграли. Я думаю, что мы хорошо играли в первом тайме, но во втором Дания выглядела лучше нас.
У нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Дания была лучше во втором тайме. Они забили три гола и выиграли матч, поэтому поздравляю их.
Я очень горжусь (быть капитаном - прим). Мы хотим играть за нашу страну. Мы хотим выигрывать для нашего народа, и мы увидим, получится ли это сделать", - сказал Бражко.
Напомним, что в воскресенье во втором матче сборная Украины сыграет с Финляндией.
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