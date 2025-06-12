Бражко: Хотим выигрывать для нашего народа, и увидим, получится ли это сделать

Капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал поражение от Дании (2:3) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы U-21.

"Честно говоря, нечего сказать - мы проиграли. Я думаю, что мы хорошо играли в первом тайме, но во втором Дания выглядела лучше нас.

У нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Дания была лучше во втором тайме. Они забили три гола и выиграли матч, поэтому поздравляю их.

Я очень горжусь (быть капитаном - прим). Мы хотим играть за нашу страну. Мы хотим выигрывать для нашего народа, и мы увидим, получится ли это сделать", - сказал Бражко.