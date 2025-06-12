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Мельгоса: Разочарован результатом, ведь мы не заслуживали поражения

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Уступили сборной Дании 2:3

Мельгоса: Разочарован результатом, ведь мы не заслуживали поражения

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса подвел итог первого матча нашей команды на Евро-2025, в котором украинцы проиграли Дании 2:3.

—Какие ваши впечатления от встречи?

— Мы хорошо провели первый тайм, команда играла сплоченно и компактно, что и вылилось в забитый мяч. После перерыва датчане начали действовать лучше, но в любом случае у нас было много шансов забить. Однако мы немного утратили игровой ритм, потеряли инициативу и позволили оппонентам вернуться в игру. К сожалению, мы быстро пропустили после того, как счет стал 1:2. Здесь уже кое-что повезло нашему сопернику, ведь был рикошет. Конечно, финальным результатом я разочарован, ведь поражения мы не заслуживали.

— Может быть, вы в конце немного устали и физически, и ментально?

– Я не думаю, что команда сдалась. Игроки, конечно, чувствовали усталость, ведь это конец сезона, и мы понимаем это. Но они пытались играть на победу, а в конце матча имели возможность сравнять счет. И футболисты, и я хотели выиграть этот матч.

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— Ожидали ли вы, что в матче будет пять голов и такая открытая игра?

— Конечно, такого ожидать нельзя. Хочется, чтобы наша команда забивала как можно больше, а пропускала как можно меньше. Но случилось, как случилось. Мы все это будем разбирать в последующие дни.

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Источник:
http://uaf.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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