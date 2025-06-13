Очеретько: Матч был у нас в руках, просто нужно было хорошо сыграть в обороне
Поражение от Дании 2:3
uaf.ua
Форвард молодежной сборной Украины Назар Волошин подвел первый матч нашей команды на Евро-2025, в котором украинцы проорали Дании 2:3.
"Думаю, что мы играли хорошо. Вели игру, больше контролировали мяч, но допустили много ненужных ошибок. В общем, матч был у нас в руках. Просто нужно было хорошо сыграть в обороне и при этом не отступить от своей игры.
На стадионе была отличная атмосфера, ведь мы в Украине играем почти без болельщиков. Поэтому такая атмосфера очень нравится, когда наши поклонники нас поддерживают", — сказал Олег Очеретько.
Напомним, что в воскресенье во втором матче сборная Украины сыграет с Финляндией.
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