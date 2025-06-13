Очеретько: Матч был у нас в руках, просто нужно было хорошо сыграть в обороне

Форвард молодежной сборной Украины Назар Волошин подвел первый матч нашей команды на Евро-2025, в котором украинцы проорали Дании 2:3.

"Думаю, что мы играли хорошо. Вели игру, больше контролировали мяч, но допустили много ненужных ошибок. В общем, матч был у нас в руках. Просто нужно было хорошо сыграть в обороне и при этом не отступить от своей игры.

На стадионе была отличная атмосфера, ведь мы в Украине играем почти без болельщиков. Поэтому такая атмосфера очень нравится, когда наши поклонники нас поддерживают", — сказал Олег Очеретько.