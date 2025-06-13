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Молодежное Евро-2025. После 1-го тура сборная Украины замыкает свою группу. Турнирная таблица

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Ситуация уже становится запутанной

Молодежное Евро-2025. После 1-го тура сборная Украины замыкает свою группу. Турнирная таблица

Андрій Ющак - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В группе D молодежного Евро-2025, в которой выступает и сборная Украины, состоялись матчи 1-го тура.

В первом матче сборная Украины дважды вела в счете, но умудрилась проиграть датчанам 2:3.

Ну а чуть позже Нидерланды, проигрывая после первого тайма 0:2, смогли вырвать ничью 2:2 в поединке с Финляндией.

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Таким образом, датчане возглавили группу, у Нидерландов и Финляндии по 1 очку, и наша сборная с 0 замыкает квартет.

Во втором туре, в воскресенье, 15 июня, Финляндия сыграет с Украиной, а Дания – с Нидерландами.

Молодежное Евро-2025. После 1-го тура сборная Украины замыкает свою группу. Турнирная таблица - изображение 1
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Украина U-21 Финляндия U-21 Дания U-21 Нидерланды U-21
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Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
13.06.2025 в 00:09
Пройшов один тур і ми по класиці можемо починати рахувати хто з ким має виграти і кому програти :)
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
13.06.2025 в 00:09
Пройшов один тур і ми по класиці можемо починати рахувати хто з ким має виграти і кому програти :)
Ответить
0
0

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