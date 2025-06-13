Молодежное Евро-2025. После 1-го тура сборная Украины замыкает свою группу. Турнирная таблица
Ситуация уже становится запутанной
Андрій Ющак - УАФ
В группе D молодежного Евро-2025, в которой выступает и сборная Украины, состоялись матчи 1-го тура.
В первом матче сборная Украины дважды вела в счете, но
Ну а чуть позже Нидерланды, проигрывая после первого тайма 0:2, смогли вырвать ничью 2:2 в поединке с Финляндией.
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Таким образом, датчане возглавили группу, у Нидерландов и Финляндии по 1 очку, и наша сборная с 0 замыкает квартет.
Во втором туре, в воскресенье, 15 июня, Финляндия сыграет с Украиной, а Дания – с Нидерландами.
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13.06.2025 в 00:09
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