Молодежное Евро-2025. После 1-го тура сборная Украины замыкает свою группу. Турнирная таблица

В группе D молодежного Евро-2025, в которой выступает и сборная Украины, состоялись матчи 1-го тура.

В первом матче сборная Украины дважды вела в счете, но умудрилась проиграть датчанам 2:3.

Ну а чуть позже Нидерланды, проигрывая после первого тайма 0:2, смогли вырвать ничью 2:2 в поединке с Финляндией.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, датчане возглавили группу, у Нидерландов и Финляндии по 1 очку, и наша сборная с 0 замыкает квартет.

Во втором туре, в воскресенье, 15 июня, Финляндия сыграет с Украиной, а Дания – с Нидерландами.