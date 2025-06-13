Мельгоса: После первого тайма игроки устали

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса – о поражении от Дании.

"Это очень тяжелый соперник, мы об этом говорили и это воплотилось. Мы хорошо начали, но потом допускали нетипичные ошибки. Против хорошего соперника этого нельзя делать.

Перед вторым таймом говорили, что должны удержать ритм. После первого тайма игроки устали, как и футболисты Дании. Пошел безумный футбол, и в конце нам просто не удалось забить еще один мяч".