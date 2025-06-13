Мельгоса: После первого тайма игроки устали
Как и соперник
Фото: УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса – о поражении от Дании.
"Это очень тяжелый соперник, мы об этом говорили и это воплотилось. Мы хорошо начали, но потом допускали нетипичные ошибки. Против хорошего соперника этого нельзя делать.
Перед вторым таймом говорили, что должны удержать ритм. После первого тайма игроки устали, как и футболисты Дании. Пошел безумный футбол, и в конце нам просто не удалось забить еще один мяч".
"Реализация? Не можем быть удовлетворены, потому что не забили достаточно для победы. Некоторые моменты у нашей команды получались хорошо, но вообще нам нужно улучшаться”, – считает специалист.
15 июня "сине-желтые" будут играть против Финляндии.
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