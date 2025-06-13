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Мельгоса: После первого тайма игроки устали

Молодежная сборная Украины
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Как и соперник

Мельгоса: После первого тайма игроки устали

Фото: УАФ

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Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса – о поражении от Дании.

"Это очень тяжелый соперник, мы об этом говорили и это воплотилось. Мы хорошо начали, но потом допускали нетипичные ошибки. Против хорошего соперника этого нельзя делать.

Перед вторым таймом говорили, что должны удержать ритм. После первого тайма игроки устали, как и футболисты Дании. Пошел безумный футбол, и в конце нам просто не удалось забить еще один мяч".

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"Реализация? Не можем быть удовлетворены, потому что не забили достаточно для победы. Некоторые моменты у нашей команды получались хорошо, но вообще нам нужно улучшаться”, – считает специалист.

15 июня "сине-желтые" будут играть против Финляндии.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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