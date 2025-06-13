  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Финляндия U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

В тренде

Финляндия U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

Молодежная сборная Украины

Финляндия U-21 - Украина U-21 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.06.2025

Финляндия U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В словацком городе Кошице сыграют матч второго тура молодежного Евро-2025, в котором встретятся сборные Финляндии и Украины. Для обеих команд эта игра с турнирной точки зрения является решающей. Переоценить важность этого противостояния невозможно.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом туре молодежная сборная Украины в драматическом матче уступила Дании - 2:3. Финляндия была в шаге от сенсации, но в компенсированное время пропустила и сыграла вничью против Нидерландов - 2:2.

Смотрите трансляцию матча на Мегого Футбол-1. Игра между молодежными сборными Украины и Финляндии состоится в воскресенье в 19:00. Также трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Первый.

РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Favbet
3.95
3.60
1.81
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина U-21 - Финляндия U-21
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Кто больше пропустит. Акценты зрителя на игре Украина - Дания (Евро U-21)
yellow-arrow
Вингер сборной Дании U-21: Понимали, что Украина – сильный соперник
yellow-arrow
"Не хватило фарта". Маркевич оценил дебют Украины U-21 на Евро
Украина U-21 Финляндия U-21 Где смотреть футбол Евро 2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости