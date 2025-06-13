Финляндия U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2025
Финляндия U-21 - Украина U-21 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.06.2025
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В словацком городе Кошице сыграют матч второго тура молодежного Евро-2025, в котором встретятся сборные Финляндии и Украины. Для обеих команд эта игра с турнирной точки зрения является решающей. Переоценить важность этого противостояния невозможно.
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В первом туре молодежная сборная Украины в драматическом матче уступила Дании - 2:3. Финляндия была в шаге от сенсации, но в компенсированное время пропустила и сыграла вничью против Нидерландов - 2:2.
Смотрите трансляцию матча на Мегого Футбол-1. Игра между молодежными сборными Украины и Финляндии состоится в воскресенье в 19:00. Также трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Первый.
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