Вратарь сборной Украины U-21 объяснил, почему команда упустила победу над Данией

Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Руслан Нещерет прокомментировал поражение от Дании U-21 (2:3) в первом туре Евро-2025.

"В первом тайме контролировали игру и переиграли их полностью. Во втором пропустили очень необязательные голы. Немного не повезло, но это футбол и такое бывает. С хорошим настроением нужно подходить к следующей игре.

Мы показали достойный футбол. Нам не повезло, а все остальное мне понравилось: самоотдача, то, как мы контролировали игру. Бывают моменты, когда ты сам не ожидаешь, что такое может залететь.

Не сказал бы, что мы прямо подсели. У нас был выход один на один, когда [Богдан] Вьюнник не забил. Потом мы забили второй раз. Не говорю, что мы расслабились, но у них вышли свежие креативные футболисты в центр поля и они начали больше контролировать игру.

Тренер сказал: молодцы, это то, что он хочет от нас видеть, несмотря на результат. Мы движемся дальше. С хорошим настроением будем подходить [к следующему матчу] и забывать эту игру", - сказал Нещерет в комментарии Суспільне Спорт.