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Вратарь сборной Украины U-21 объяснил, почему команда упустила победу над Данией

Молодежная сборная Украины

Неудача на старте Евро-2025

Вратарь сборной Украины U-21 объяснил, почему команда упустила победу над Данией

Фото: Instagram

Новина українською

Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Руслан Нещерет прокомментировал поражение от Дании U-21 (2:3) в первом туре Евро-2025.

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"В первом тайме контролировали игру и переиграли их полностью. Во втором пропустили очень необязательные голы. Немного не повезло, но это футбол и такое бывает. С хорошим настроением нужно подходить к следующей игре.

Мы показали достойный футбол. Нам не повезло, а все остальное мне понравилось: самоотдача, то, как мы контролировали игру. Бывают моменты, когда ты сам не ожидаешь, что такое может залететь.

Не сказал бы, что мы прямо подсели. У нас был выход один на один, когда [Богдан] Вьюнник не забил. Потом мы забили второй раз. Не говорю, что мы расслабились, но у них вышли свежие креативные футболисты в центр поля и они начали больше контролировать игру.

Тренер сказал: молодцы, это то, что он хочет от нас видеть, несмотря на результат. Мы движемся дальше. С хорошим настроением будем подходить [к следующему матчу] и забывать эту игру", - сказал Нещерет в комментарии Суспільне Спорт.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины чемпионат Европы U-21 Дания U-21 Руслан Нещерет
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.06.2025 в 09:57
А обов'язково пропускати НЕОБОВ'ЯЗКОВІ м'ячі Може Нещерет і про це розповість... Чому він не виручив команду?
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.06.2025 в 09:57
А обов'язково пропускати НЕОБОВ'ЯЗКОВІ м'ячі Може Нещерет і про це розповість... Чому він не виручив команду?
Ответить
0
0

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