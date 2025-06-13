"Не хватило фарта". Маркевич оценил дебют Украины U-21 на Евро

Известный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал поражение молодежной сборной Украины в первом матче на групповом этапе чемпионата Европы-2025 с Данией (2:3).

- Мирон Богданович, какие эмоции у вас остались после игры Украины с Данией? Кажется, что мы увидели два разных тайма в исполнении команды Мельгосы.

- Да оно так и было в принципе. Немножко нам не хватило фарта на самом деле. Мы забили второй мяч и сразу же пропустили, причем очень курьезный гол в наши ворота залетел. Справедливым был бы ничейный результат, но, к сожалению, мы проиграли. Я могу сказать, что мне игра нашей молодежки понравилась. Жаль, что немного не хватило для победы или хотя бы ничьей.

- Если бы определяли "Льва матча", то эту награду вы отдали бы Олегу Очеретько? Кто из игроков сборной Украины понравился вам в матче с Данией?

- Очеретько замечательный матч провел, две результативные передачи отдал, очень уверенный вид имел. Не знаю, почему он не играет в "Шахтере". Непонятно мне. Чем это не замена Судакову? Бражко мне тоже понравился, он начал оживать, много борьбы выиграл, через него шла игра.

- А кто из игроков команды Мельгосы вас разочаровал?

- От Ваната я ожидал большего. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата. Я ожидал, что Ванат лучше сыграет, будет острее. У него был момент отличиться, но он его не реализовал.