Кто больше пропустит. Акценты зрителя на игре Украина - Дания (Евро U-21)

Прежде всего нужно понимать, что считать обязательной программой выход Украины в плей-офф, а тем более в условиях войны по меньшей мере наивно. Даже если об этом вам говорят признанные футбольные авторитеты. Кроме нас в группе есть еще и соперники. И первый из них вчера продемонстрировал, что ничем нам не уступает.

До перерыва мы имели незначительное преимущество, создав два голевых момента в течение двух минут и забив однажды. Подчеркну: незначительное. Поскольку все эти разговоры о контроле над игрой не стоят выеденного яйца после первого же успешного выпада соперника. Правда, в первом тайме датчанам таких шансов не дали.

Но и сами выглядели не настолько убедительно, как рисовал нам комментатор матча. Если вы не столько смотрели игру, сколько слушали его, могу поздравить: вас ввели в заблуждение. Не было никакого тотального превосходства, с каждым упоминанием о нем растущего все больше. Наконец он заявил нам, что Дания “не видела берегов”.

Безбрежной назвал бы скорее фантазию болельщика Украины у микрофона, нередко грешащего тем, что выдает желаемое за действительное. На мой взгляд, команда Мельгосы до перерыва выглядела настолько же сильнее соперника, насколько во втором тайме все было наоборот. А именно - на парочку голевых моментов.

Это единственный и неповторимый критерий справедливости результата. После перерыва команды сыграли для зрителя. Испанский коуч Украины назвал это “безумием”, вызванным усталостью, и в нем мы проиграли. Всего в этом поединке было с десяток голевых моментов, и реализовывался каждый второй.

Открыв счет в середине первого тайма, Украина позволила сравнять его в середине второго. Через четверть часа она вновь вышла вперед, но через семь минут после этого уже проигрывала. И победный гол Осулы на 85-й минуте стал последним голевым шансом в матче.

Могу согласиться с большинством из вас в том, что полученное преимущество нужно не защищать, а наращивать. С другой стороны, на поле была еще одна команда. Она не дала нам этого сделать, а затем в значительной степени дело решили ее более эффективные замены.

Мельгоса прав, когда говорит о том, что мы хуже реализовывали свои моменты. Промахов из настолько очевидных позиций, как у Ваната и Вьюнника, у датчан не было. Но в первом случае Волошин забил уже через две минуты, а во втором - Брагару уже через пять. А больше у нас ничего реально опасного почти и не было.

Потому не уверен, что главная проблема крылась именно в этом. Обе команды слишком легко пропускали голы, и мы скорее не на один меньше забили, а на один больше пропустили. Но, справедливости ради, очень похоже на то, что вторым мячом на 81-й минуте, ставшим началом конца, Дания обязана рикошету.

В целом же, по итогам впечатлений и авторских подсчетов голевых эпизодов, тут смотрелась абсолютно закономерная ничья. Которая вряд ли кого-то должна была удивить. Но где-то не доиграли, а где-то и не повезло.

Очеретько действительно стал самой яркой фигурой этого матча, без вариантов. Не только чисто визуально и отдав два голевых ассиста. Он участвовал в четырех наших зачетных атаках из пяти. Помимо него запомнился Брагару - удачными индивидуальными действиями в трех ключевых эпизодах игры.

У датчан настолько же бросавшихся в глаза личностей на поле не узрел.

Обидно проигрывать поединок, в котором ты не уступил по игре. Тем более, своему главному конкуренту. Хотя после ничьей финнов с голландцами кто его знает - наверное, здесь уже все друг другу равноценные конкуренты. Этот результат пришелся нам весьма кстати: теперь не нужно кровь из носу выигрывать оба оставшихся матча.

Но играть в них необходимо, конечно же, исключительно на победу. И если уж поймаем синицу, то не сжимать ее в руках до полусмерти - бо останемся с “уткой” под кроватью. Вероятно, нам надо преуспеть в том самом “безумии” - удача покровительствует смелым. А играть у Мельгосы есть кому.

К примеру, в этот раз со старта на поле вышло сразу семь представителей чемпиона Украины. Это просто факт - без комментариев, намеков и оценок.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine