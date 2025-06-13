Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов АПЛ

Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов Английской Премьер-лиги.

Как сообщил журналист Грэм Бейли из издания TBR Football, некоторые талантливые футболисты "сине-желтых", которые выступают в этом году на чемпионате Европы U-21, обратили на себя внимание английских команд. Одним из самых захватывающих игроков на этом турнире считается 23-летний Владислав Ванат из киевского "Динамо", за которым следит "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Лидс" и "Ноттингем Форест".

Также в отчете отмечается, что существует определенный интерес со стороны "Брентфорда", "Кристал Пэлас", "Фулхэма" и "Брайтона" в отношении Арсения Батагова из "Трабзонспора". В этом сезоне на его счету 2 гола и один ассист в 23 матчах на клубном уровне.

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Напомним, что Владислав Ванат в сезоне 2024/25 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, отметившись 17 голами в 28 матчах за "Динамо" в УПЛ. Всего на его счету 21 гол и 9 ассистов в 45 матчах в составе "бело-синих".