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Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов АПЛ

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Возможно, украинских легионеров в Англии в этом году станет больше

Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов Английской Премьер-лиги.

Как сообщил журналист Грэм Бейли из издания TBR Football, некоторые талантливые футболисты "сине-желтых", которые выступают в этом году на чемпионате Европы U-21, обратили на себя внимание английских команд. Одним из самых захватывающих игроков на этом турнире считается 23-летний Владислав Ванат из киевского "Динамо", за которым следит "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Лидс" и "Ноттингем Форест".

Также в отчете отмечается, что существует определенный интерес со стороны "Брентфорда", "Кристал Пэлас", "Фулхэма" и "Брайтона" в отношении Арсения Батагова из "Трабзонспора". В этом сезоне на его счету 2 гола и один ассист в 23 матчах на клубном уровне.

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Напомним, что Владислав Ванат в сезоне 2024/25 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, отметившись 17 голами в 28 матчах за "Динамо" в УПЛ. Всего на его счету 21 гол и 9 ассистов в 45 матчах в составе "бело-синих".

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Украина U-21 Астон Вилла (Бирмингем) молодежная сборная Украины Арсенал (Лондон) Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Ноттингем Форест Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Арсений Батагов Владислав Ванат
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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MaximSK (Киев)
13.06.2025 в 16:45
На счет Ваната кажется фейк, при всем уважении он не тянет уровень Арсенала, Челси и МЮ.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
13.06.2025 в 16:45
На счет Ваната кажется фейк, при всем уважении он не тянет уровень Арсенала, Челси и МЮ.
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Kondor (Веселе)
13.06.2025 в 16:02
А що?Ванат в цьому матчі грав? Ах,да ! Два рази я його бачив.Один раз,коли Волошин просив пробачення за вкрадений гол (Хоча Ванат до м'яча даже не притонувся) .Вдруге я його помітив,коли він випрошував пенальті.
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