Молодёжная сборная потеряла победу в игре с Данией. Почему так легко пропускаєм

Тем временем, как почти все футболисты получили время на отдых, завершив клубный сезон и позакрывав гештальты матчей сборных, игроки до 21 года ещё должны пройти один из самых волнующих моментов в их карьерах - молодежное Евро. Это тот турнир, который для многих буквально может стать первым и последним, и это не из-за качества футболистов или дальнейших проблем в футбольной жизни, а из-за банальных возрастных ограничений. Это явление лишний раз напоминает о быстротечности спортивной карьеры и достаточно ограниченном времени на демонстрирование своих навыков и мастерства.

Сборная Украины до 21 года под руководством испанского главного тренера Уная Мельгосы оказалась в группе D, где её соперниками стали Дания, Нидерланды и Финляндия. Этот квартет команд можно назвать более или менее равным без явных фаворитов и аутсайдеров в группе. В конце концов первые матчи уже показали, что напряжение в турнирной таблице будет до последнего матча этих соперников.

Наша молодежка является достаточно сыгранной и более собранной, чем национальная команда. Как бы это странно не звучало, но структура, где "поток" кадров идет гораздо быстрее и изменения происходят чаще, имеет понятный рисунок игры и вызывает уверенность, когда смотришь игру этой команды.

Первый соперник – сборная Дании, игру с которой мы начали достаточно уверенно. Контролируя мяч, линия защиты компактно выдвигалась вперёд, располагаясь почти у центральной линии поля, крайние защитники шли в ширину, действуя под вингерами, тоже искавшими предложения, иногда открываясь во фланг, а иногда шли в центр. Часто насыщенность нападения состояла из пяти игроков, прежде всего, конечно, Ваната, потом Рубчинского и Очеретько, которые становились "десятками", и левого нападающего Волошина и правого Брагару. Также была опция подключений латералей при необходимости “сесть” любому из хавбеков (Рубчинский, Очеретько).

Сборная Дании, подробно изучая нашу команду, понимала, в какой футбол любят играть подопечные Мельгосы, поэтому в противовес поставила максимально плотную, компактную оборону с игроками, расположенными в центре поля. Зная передачи, которые умеет отдавать левый центральный защитник сборной Украины Арсений Батагов, датчане иногда будто намеренно сужались, оставляя нашего латераля или вингера в свободной зоне, готового под передачу, и таким образом создавали опцию для Арсения. И дальше, в случае выполнения таких действий, знали, куда им нужно будет передвигаться и какой следующий шаг будет сделан на шахматной доске.

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Центральный полузащитник датчан Точи Чуквуани при розыгрыше мяча часто размещался между двумя центральными защитниками, помогая начинать комбинацию. Также это делалось, чтобы помочь своим партнерам выйти из-под давления, вызванного нашими нападающими на Кристенсена и Провстгора. Эти действия сборной Украины были успешными, и несколько раз удалось отобрать мяч на половине поля соперника и довести эпизод до логического завершения – ударом по воротам.

Первый мяч подчеркивает слова, сказанные выше, потому что номинально центральный полузащитник Олег Очеретько, получивший передачу от Бражка, располагался широко, а количество потенциальных адресатов, вбежавших в штрафную после того, как Олег принял мяч и поднял голову, равнялось четырём. Плюс сразу движение к Очеретько сделал правый защитник Виталий Роман, который создавал опцию выполнить подачу с правой ноги (у Очеретька левая рабочая) или сделать забег за спину, получить пас и сделать прострел вдоль.

В течение первого тайма нельзя не отметить, кроме активной игры всей команды, элегантную игру Арсения Батагова, сумевшего приспособиться и выполнившего много разрезающих передач низом, продвигая мяч вперед. Напомню, Арсений был единственным игроком, который является представителем зарубежного клуба вышедшим в старте. Батагов уже доказал, что готов к национальной сборной, но готова ли эта нынешняя "взрослая" сборная к Батагову?

Во второй части игры датчане начали играть активнее, осознавая цену поражения на турнире, в котором лишний не набранный балл равен настоящей катастрофе. Красно-белые создали несколько опасных подходов к нашим воротам, но отличиться результативно не могли, пока наш тренерский штаб сам любезно не оказал услугу игрокам соперника. С 55 по 57 минуту произошли два ключевых события: тренерские штабы обеих команд выполнили замены.

Штеффен Хойер выпустил Ноа Нарти и Клемента Бишоффа, у нас на поле вышел Богдан Вьюник, заменивший Виталия Романа. Замена далеко не по позиции, потому что Богдан может сыграть на обоих флангах нападения, а также центрального форварда. Возможно, причиной замены Виталия стала жёлтая карточка или какие-то личные проблемы, потому что причину замены правого игрока на атакующего найти трудно, тем более когда твоя команда выиграет и ей нужно больше думать, как не допустить ошибок в защитных действиях.

Клемент Бишофф забил уже через 5 минут после своего появления на футбольном поле. Игрок фактически расстреливал Руслана Нещерета, потому что ошибку допустил Максим Брагару, перешедший играть на позицию правого защитника после того, как Роман покинул поле. Максим подскользнулся за счёт того, что "бросился" на Бишоффа, а тот в свою очередь решил не бить первым прикосновением, а сделал их целых три, после чего мяч оказался в сетке наших ворот.

После этого наши тренеры поняли, что универсальный Брагару уже подзабыл, как играть на позиции защитника, и начали думать, как нейтрализовать собственноручно сделанную проблему. На 64-й минуте вместо Волошина на поле вышел Салюк, который сначала, казалось, образует тройку центрбеков, но потом стало понятно, что Владимир составит пару с Батаговым, а правый центральный к этому моменту Эдуард Козик будет действовать правее. Относительно Эдуарда можно резюмировать, что игрок, который прилично выглядел в товарищеских матчах, переволновался под давлением и важностью турнира. Игрок коваловского "Колоса" много ошибался и иногда откровенно "привозил". Во втором тайме этого стало меньше, но в первой половине он изрядно пощекотал нервы своим партнерам

На 78-й минуте украинцы выбежали в идеальную контратаку, где отличный спринт сделали Ванат, Вьюник, Очеретько и Брагару. Именно в такой последовательности последние трое умело распорядились игровым снарядом и сменили счёт на табло в свою пользу.

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Два пропущенных мяча от сборной Дании представляются как одна большая ошибка – ошибка, что окончательный счет 2:3 не в нашу пользу.

В матче двух равных команд одним повезло больше. Заключительный мяч вообще тяжело воспринимается до сих пор, потому что сразу вспоминается поднятая рука рефери, которая сигнализировала об офсайде. К сожалению, или к счастью, существует система VAR…

Следующий матч подопечные Унаи Мельгосы проведут против сборной Финляндии. И хочется верить, что собственноручно выдуманные проблемы во вчерашнем матче не будут созданы себе снова.