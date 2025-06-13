Финляндия может стать темной лошадкой молодежного Евро. У нее есть то, чему позавидует Украина

“Маленькие совята” на континентальном первенстве, это событие является незаурядным, поэтому мы решили разобраться, в чем секрет успеха. Как ни крути, а наш соперник в стартовом туре заставил попотеть Нидерланды, стопроцентного фаворита квартета D. Почему так произошло?

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Молодежная сборная Финляндии — достойный соперник. Не стоит скептически оценивать потенциал якобы “нефутбольных” стран — многие смеялись над той же Канадой, представляли Джесси Марша с хоккейной клюшкой и кленовым сиропом в руках, а потом мы достали из сетки четыре штуки и в который раз заговорили о проблемах при каденции Сергея Реброва.

Да, Евро-2025 предлагает несколько иной уровень, однако это не отменяет того, что все участники пытаются улучшиться и предпринимают соответствующие шаги. Суоми лишь второй раз в своей истории попало на Евро U 21 и, казалось бы, здесь может закрасться мысль — ну, это же не серьезный оппонент, мы положим его одной левой.

Знаете, это все глупости, ведь вывод легко развернуть — если удалось квалифицироваться вот именно сейчас, то, значит, за этим достижением что-то стоит, с чем необходимо считаться. Конечно, время от времени случаются сюрпризы, которые помогают воплотить задачу, однако не забывайте — Финляндия сыграла не один матч, где бы в теории ей “фортануло”, а провела отборочный цикл и выдержала испытание стыками.

20 очков не хватило для прямой путевки (Румыния опередила на два), но и до этой ступени не дотянули Швейцария, Албания, Черногория и Армения. В плей-офф — общее избиение Норвегии (5:1 дома и минимальное поражение 1:2 на выезде), что заставило присмотреться к ребятам Мики Лехкосуо гораздо придирчивее. И, поверьте, их присутствие в Словакии — не случайность.

Финляндия, как государство, идет рука об руку с местной ассоциацией - это принесло первые дивиденды

Зимние виды спорта, распространенные в Суоми — это хорошо, однако с популярностью футбола не поспоришь (кто бы что ни говорил, а индивидуальные дисциплины не предусматривают такую массовость).

В девяностых страна осознала, что надо немедленно вести борьбу за юных умов, в начале нулевых взялась за поэтапную реализацию социальных программ, а в 2004-м открыла первое искусственное поле. В 2016-м их количество выросло до 320-ти, с каждым годом темпы наращивались (примерно по 25-30 площадок) и сейчас итоговая цифра увеличилась чуть ли не в два с половиной раза.

Второй тур Евро-2025 U-21: Финляндия U-21 - Украина U-21:

Тимо Хюттунен, заместитель генерального секретаря финской ассоциации (далее — ФАФ), заявил: "Обстоятельства значительно улучшились. Строительство искусственных покрытий обеспечивает дополнительные 25 000 часов использования каждый год. Это позволяет маленьким девочкам и мальчикам тренироваться и играть в хороших условиях.

Важность футбола также сильно отражается на занятости. ФАФ предлагает многим людям работу, связанную с футболом. За последние годы зафиксирован рост штатных сотрудников - почти на 50 процентов".

Как свидетельствует документация, в 2018-м ФАФ удовлетворила гранты на сумму в 80 тысяч евро — средства были направлены для просветительской работы (например, в рамках инициативы Respect от УЕФА), на поддержку молодежи и волонтеров. Если ознакомиться с последними отчетными бумагами, то сегодня в среднем выделяются 150-170 тысяч евро — все это направлено на центры развития тренерских навыков, помощь малообеспеченным слоям населения, их вовлеченность в спорт. Вроде бы и скромные суммы, даже жалкие, если смотреть в масштабах всей Европы, однако бережно полученные и “конвертированные” в результат.

Институции четко понимают скромность ресурсов, но делают все, чтобы расширить горизонты. Представить себе сценарий, где каким-то ребенком пренебрегают, или вступают в громкий скандал, как это у нас произошло с условным Артемом Степановым — невозможно; каждый перспективный футболист является “штучным товаром” и воспитывается с детского сада (примечательно, что совместно с ФАФ расписано детальное руководство).

ФАФ оперирует финансами для функционирования национальных команд, ведет курсы повышения квалификации и различные кружки, впрочем, и благодаря грантам демонстрирует, что не имеет права упустить талант. Причем это же не касается только мальчиков — в 2018-м девичья сборная отобралась на Евро U 17, где запрыгнула в полуфинал (прибила Испанию), а в борьбе за третье место разобралась с англичанками (2:1).

Да что тут такого? Тогда в Суоми с гордостью рассказали, что работают с 30 тысячами девушек, мол, это втрое меньше, чем в Нидерландах, зато какой эффект. Финны не скрывали, что лакомились “шведскими закусками” — смотрели в сторону соседа, потихоньку перенимали менеджерский опыт и в сочетании с финансовой прозрачностью и терпением строили систему.

Вертикаль сборных работает — U 21 является достаточно удачным примером

Главный принцип, который служит залогом успеха, кроется в педагогике. Никаких шуток — будущим исполнителям прививаются понятия коллективности, самоотдачи, царит едва ли не семейная атмосфера. Здесь не обойтись без навыков, которыми обычно наделены учителя в школе — нужны не только чисто спортсмены, но и психологи. Не удивимся, если вы скажете: так это получается, что “совятами” руководят физруки?

Возможно, вы не знали, но Маркку Канерва, с отрывом самый легендарный тренер Финляндии (человек вышел на Евро-2020 и неоднократно виделся с Украиной), преподавал в учебном заведении. Математика и физическая культура позже эхом легла в основы его тактики и принципов взаимодействия с раздевалкой.

Все эти правила были опубликованы в специальном пособии и выдаются семьям игроков, с совсем юного возраста. “Руководство для национальных сборных находилось на стадии планирования уже несколько лет, и здорово, что наконец-то мы его создали. Пособие содержит много важной информации и ответы на вопросы, которые родители часто задают мне, нашим тренерам и менеджерам.

Я думаю, что пособие четко подчеркивает важную роль, которую играют семьи в поддержке футболистов. Цель каждого игрока национальной сборной — стать профессионалом, достижение этой цели требует преданности. Особенно, когда несовершеннолетний ребенок едет за границу. Мы — ФАФ и хотим служить игрокам и их семьям", — заявил Аки Хюрюляйнен, спортивный директор организации.

Вот скажите — это разве не педагогика?

И финны считают заслуги Канервы красноречивыми — в 2009-м коуч поехал на то самое дебютное Евро-2009 U 21, где имел в распоряжении Тима Спарва и Теему Пукки. Не все футболисты преодолели молодежный уровень, однако добрая часть себя реализовала, нашла место в профессии и даже противостояла Украине. Таким, как вы понимаете, не пренебрегают, а наоборот развивают.

Сегодня командой руководит Мика Лехкосуо — известный в прошлом полузащитник ГИКа принял должность в 2022-м, приступил к обязанностям в начале 2023-го и от него прямо таки веет позитивизмом. С другой стороны, это не та история, где с подопечными носятся, как со священной коровой, а с осторожностью настаивают на воплощении амбиций.

"Я хотел бы подчеркнуть, что игроки U 21 уже взрослые. В конце концов, наша цель — победа. Я думаю, что приоритетом “номер один” в нашей деятельности не является развитие игроков для сборной А, а конкурентоспособность и достижения побед. Именно так развиваются игроки для взрослой команды и за рубежом".

Лехкосуо убежден, что стиль “маленьких совят” не обязан копировать Финляндию на сто процентов, но логика функционирования сборной должна апеллировать к единым стандартам. Простым языком — тренер может иметь свое мировоззрение, не использовать шаблоны, но все равно не выходить за пределы допустимого люфта.

Многочисленные молодежные турниры, вебинары (особенно актуальные во время ковида), приглашение и ротация специалистов в том или ином аспекте игры (это чтобы мысли не “застаивались”, а обновлялись) — Лехкосуо и его банда постоянно обогащалась знаниями, чувствовала значимость и вот сейчас отвечает своей продуктивностью. Финская пресса с нескрываемой горечью отреагировала на то, что молодежка не удержала преимущество над Нидерландами - риторика об упущенной возможности, а не о том, что “вот мы приехали неизвестно откуда и по стечению обстоятельств вели в два мяча над грозным оппонентом”.

Суоми достаточно гордые, ведь за их плечами стоит понятие самосовершенствования, навеянное ФАФ, и теперь надо продемонстрировать, что дивиденды были вложены не зря. Поверьте, эти малые предстанут безжалостными и хладнокровными, если почувствуют малейший признак слабости со стороны Унаи Мельгосы.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол молодежной сборной Украины во втором туре Евро-2025 против Финляндии: победа Украины U-21 - 1.83; ничья - 4.03; победа Финляндии U-21 - 3.70. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Констатируем следующее: Финляндия осуществила то, что мы только закладываем на этапе фундамента. Напоминаем: УАФ сделала ставку на Сергея Реброва не только как на главного руководителя “желто-синих”, но и дала ему полномочия вице-президента и куратора сборных. Украина обладает кадрами, однако еще не имеет базиса, который бы стандартизировал поиск новых имен и довел их до вменяемого уровня (от детско-юношеских школ, которые до сих пор частенько полагаются на советский и постсоветский бэкграунд, до серьезных клубных академий, которые после выпускают 90 процентов детей в никуда).

Финляндии осталось нарастить количество и вот-вот случится переход к качеству — U 21 уже это показала в первом туре чемпионата Европы. Дальше — больше, здесь никаких сомнений.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine