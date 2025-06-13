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Эксперт - о поражении молодежки: Это немного удивляет, ведь команде были созданы отличные условия

Молодежная сборная Украины
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Сборная Украины на молодежном Евро проиграла Дании

Эксперт - о поражении молодежки: Это немного удивляет, ведь команде были созданы отличные условия

фото из свободных источников

Новина українською

Футбольный тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о поражении молодежной сборной Украины на евро-2025 от команды Дании (2:3).

– Прежде всего, игра нашей сборной не произвела целостного впечатления. Были целые отрезки, когда украинцы теряли контроль над ходом событий на футбольном поле. Этим и воспользовались датчане, которые в ключевые моменты добавляли и быстро восстанавливали паритет, а под занавес противостояния получили суперволевую победу. Хотя, я считаю, что более справедливым был бы ничейный итог.

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– Что помешало украинцам добиться положительного результата, ведь они дважды вели в счете?

– К сожалению, некоторые позиции у нас оказались проблемными. Датчане нашли уязвимое место - на левом фланге обороны, где действовал Вивчаренко, и именно оттуда преимущественно шла угроза. Во-вторых, Бражко не хватает на два тайма и когда после перерыва он подсел, то начали возникать трудности в опорной зоне. В-третьих, оказалось, что наши не умеют терпеть, когда надо было отстоять забитый гол. Они не знали чем ответить, когда соперник прибавлял в интенсивности. Это немного удивляет, ведь украинской сборной были созданы отличные условия для подготовки и у игроков было время сплотиться. У датчан оказалась длиннее скамейка запасных. Именно футболисты, которые вышли на замену сделали "погоду". Конечно, можно было бы также рассчитывать на положительный итог, если бы наши лучше реализовывали голевые моменты.

– То, что в другом поединке нашей группы между финнами и нидерландцами была зафиксирована боевая ничья, нам на пользу?

– Да, но после неудачи на старте украинцы уже не имеют права на ошибку. Хотя в дальнейшем будет нелегко. Те же финны, с которыми будем играть в следующем туре доказали, что научились находить талантливую молодежь. Немного беспокоит то, что подопечным Унаи Мельгосы надо будет играть на победу первым номером, а у них лучше получается, когда действуют от обороны.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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