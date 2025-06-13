Гол вингера Динамо претендует на звание лучшего в 1-м туре молодежного Евро

На молодежном Евро-2025 состоялись матчи 1-го тура, в одном из которых сборная Украины проиграла датчанам 2:3.

Один из голов нашей команды забил динамовец Максим Брагару. Мяч получался действительно красивым и был номинирован УЕФА на звание лучшего гола тура.

Кроме Брагару на награду претендуют Томмазо Бальданци (Италия), Самюэль Копашек (Словакия) и Даниэль Фила (Чехия).

Проголосовать за своего фаворита в этой номинации можно по ссылке.