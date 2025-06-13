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Гол вингера Динамо претендует на звание лучшего в 1-м туре молодежного Евро

Молодежная сборная Украины
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Максим Брагару положил действительно красиво

Гол вингера Динамо претендует на звание лучшего в 1-м туре молодежного Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На молодежном Евро-2025 состоялись матчи 1-го тура, в одном из которых сборная Украины проиграла датчанам 2:3.

Один из голов нашей команды забил динамовец Максим Брагару. Мяч получался действительно красивым и был номинирован УЕФА на звание лучшего гола тура.

Кроме Брагару на награду претендуют Томмазо Бальданци (Италия), Самюэль Копашек (Словакия) и Даниэль Фила (Чехия).

Проголосовать за своего фаворита в этой номинации можно по ссылке.

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