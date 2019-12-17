Тренер Альбасете о скандале с Зозулей: Решение не выходить на второй тайм было единодушным

Наставник "Альбасете" Луис Мигель Рамис прокомментировал скандал вокруг нападок фанатов "Райо Вальекано" на украинского легионера Романа Зозулю и невыход "Альбасете" на второй тайм поединка Ла Лиги 2.

Рамис констатировал, что отказ от выхода на футбольное поле был выражением позиции "Альбсете", а решение было единогласным.

"Мы чувствовали возмущение и беспомощность, когда слышали, как обзывали Романа. Он честный парень с бойцовским характером", - отметил тренер.

"Мы стали свидетелями крайне неприятной ситуации. Все мы, кто уважает футбол, приняли решение с абсолютным спокойствием. Мы думали о своем игроке и поддержали его", - отметил коуч "Альбасете".

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Рамис заметил определенные иллюзии, которые господствуют в футбольном мире по поводу болельщиков.

"Наша иллюзия заключается в том, что хотим просто максимально заполнить стадионы болельщиками, при том думаем, якобы это только спорт – и ничего больше", - признал тренер "Альбасете".

Рассказал Рамис и о том, как было принято решение.

"К консенсусу пришли постепенно. Наше решение требовало оценки. Но было общее мнение, что с такой ситуацией мириться мы не будем, - цитирует тренера сайт "Альбасете". - Понемногу согласовали ее с различными инстанциями. Арбитр понимал, что так дальше продолжаться не могло. Была поддержка со стороны Ла Лиги и Королевской испанской федерации футбола. Никто не хотел бы пережить такое".