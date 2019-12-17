В матче с Райо Вальекано Зозуля получил повреждение
Мало того, что травили болельщики
Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис сообщил, что в игре с "Райо Вальекано" украинский форвард Роман Зозуля получил незначительную травму.
По этой причине вчера Роман не смог принять участие в тренировке "Альбасете".
"У Романа – ушиб лодыжки, - говорит Рамис, которого цитирует официальный сайт клуба. - Такое случается не в одной игре, это – очередной случай. Но Роман хорошо знает, как мы к нему относимся и какова позиция клуба".
Напомним, что в матче Ла Лиги 2 "Райо Вальекано" – "Альбасете" фанаты хозяев весь первый тайм необоснованно травили украинского нападающего и обзывали его. По этой причине "Альбасете" всей командой отказалось выходить на второй тайм и матч был прекращен.
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