В матче с Райо Вальекано Зозуля получил повреждение

Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис сообщил, что в игре с "Райо Вальекано" украинский форвард Роман Зозуля получил незначительную травму.

По этой причине вчера Роман не смог принять участие в тренировке "Альбасете".

"У Романа – ушиб лодыжки, - говорит Рамис, которого цитирует официальный сайт клуба. - Такое случается не в одной игре, это – очередной случай. Но Роман хорошо знает, как мы к нему относимся и какова позиция клуба".

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Напомним, что в матче Ла Лиги 2 "Райо Вальекано" – "Альбасете" фанаты хозяев весь первый тайм необоснованно травили украинского нападающего и обзывали его. По этой причине "Альбасете" всей командой отказалось выходить на второй тайм и матч был прекращен.