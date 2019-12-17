Федецкий прокомментировал испанским СМИ лживые обвинения фанатов Райо в адрес Зозули

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал изданию El Digital de Albacete инцидент с травлей форварда "Альбасете" Романа Зозули фанатами команды-соперника - "Райо Вальекано".

Федецкий назвал Романа настоящим украинским патриотом.

"У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война в Украине закончилась и наконец наступил мир, - пояснил Артем. - Таких патриотов, как Роман, мало. Он любит свою страну. Он всегда помогал украинским военным, уверен, и продолжает это делать".

Россия, подчеркнул Федецкий, проявила агрессию к территории Украины.

"Она оккупировала и взяла под свой контроль Донбасс, а Крым был аннексирован, - отметил экс-игрок сборной Украины. - Мы не можем понять травли Романа. Он всегда поддерживал одну и ту же позицию. Он никогда не менял ее. Он - настоящий украинец".