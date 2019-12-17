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Федецкий прокомментировал испанским СМИ лживые обвинения фанатов Райо в адрес Зозули

Наши за границей
(13 голосов)

"Райо Вальекано" vs Роман Зозуля

Федецкий прокомментировал испанским СМИ лживые обвинения фанатов Райо в адрес Зозули
Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал изданию El Digital de Albacete инцидент с травлей форварда "Альбасете" Романа Зозули фанатами команды-соперника - "Райо Вальекано".

Федецкий назвал Романа настоящим украинским патриотом.

"У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война в Украине закончилась и наконец наступил мир, - пояснил Артем. - Таких патриотов, как Роман, мало. Он любит свою страну. Он всегда помогал украинским военным, уверен, и продолжает это делать".

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Россия, подчеркнул Федецкий, проявила агрессию к территории Украины.

"Она оккупировала и взяла под свой контроль Донбасс, а Крым был аннексирован, - отметил экс-игрок сборной Украины. - Мы не можем понять травли Романа. Он всегда поддерживал одну и ту же позицию. Он никогда не менял ее. Он - настоящий украинец".

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В статье: Роман Зозуля Артем Федецкий Альбасете (Испания) "Арена да Байшада" (Бразилия) Альбасете Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (70)
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79timoha (Днепропетровск)
17.12.2019 в 18:47
Патриотизм пристанище негодяев! Не мои слова,а классика
Ответить
+3
-2
androma (Вересневе)
17.12.2019 в 15:54
татуировку с тризубцем испанские фанаты также причислили к символам нацизма.Так, испанские СМИ облетела новость, что Зозуля, не стесняясь, демонстрирует нацистские символы, когда он появился в аэропорту в футболке с тризубцем.Вот они, доказательстыва причастности Романа к нацистамИ о чем с этими баранами можно говорить ?
Ответить
+7
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 16:01
Знаки нацизму - це свастика, двухглавий орьол і серп з молотом
Ответить
+5
-2
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 16:24
Неужели эти дебилы нацисты своей символики придумать не могла, как у коммунистов коммуниздить?
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 16:27
Тому, що вони міцно дружили: Пакт Молотова Ріббентропа 1939. І символи однакові були і колір прапору.
+2
0
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 14:32
Почему патриоты всегда начинают свои комменты так: "Ого, як... или Ого, сколько" и далее как по шаблону?
Ответить
+3
-7
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:36
Загадка
Ответить
+2
-7
Forsaken (Черкаси)
17.12.2019 в 14:50
Ти так кажеш неначе Патріот то щось погане... Я радий що ти не в Україні, будь собі "не патріотом" там, чого ти взагалі тут пишеш? Яке тобі діло до українських патріотів?
Ответить
+4
-2
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:56
Мне до них нет никакого дела если только они меня не трогают и не говорят неправды! Forsaken (Черкаси), а ты видел фото Зозули на фоне баскетбольного табло с цифрами?
+2
-5
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 14:58
ascent (Луксор), это он наверное не к тябе обращался, а ко мне
+1
-4
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 15:01
Хотя вот прочел, Forsaken (Черкаси) 17.12.2019 в 14:5 : "Ти в Луксорі, це ми в Європі. Тож і не мичи звідти. " , то может и к тебе!
+1
-3
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 15:02
Forsaken (Черкаси), кому это они?
+1
-4
Forsaken (Черкаси)
17.12.2019 в 15:12
Зозулю намагаються показати нациком через його публічну підтримку Української армії. Ісе інше притягнуто за вуха. Зозуля багато разів заперечував твердження що він нацик. В тому числі і через суд (Іспанський), який став на його сторону. І газета видалила матеріал та надрукувала вибачення. Тобі цього мало? Іспанським коммі мало, вони до цих пір на се-се-сер подрочують.
+6
-3
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 15:16
Forsaken (Черкаси), ты честно ответить можешь? Что на счет фото Зозули на фоне баскетбольного табло с цифрами?
+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 15:23
Это ты у своих ольгинских тролей спроси, лишнехромосомный
+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 14:58
Вам, путиноидам, это не понять , мешает лишняя хромосома...
Ответить
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 14:23
Ого, як справжніх фашистів- путіноїдів почало коробити тільки від імені Романа Зозулі. Так і вертяться в своїх духовних скрєпах і від люді клацають своїми гнилими іклами!
Ответить
+6
-4
avatar
M&M (Lviv)
17.12.2019 в 14:08
Українські футбольні уболівальники запустили флешмоб у мережі на підтримку Романа Зозулі, який наразі захищає кольори іспанського “Альбасете”.Українці не залишили свого співвітчизника у конфлікті з “фанатами” мадридського “Райо Вальєкано” самого та вирішили провчити не тільки іспанських “уболівальників”, але й клуб.Для того, щоб взяти участь у флешмобі достатно перейти на Google map та залишити відгук і поставити оцінку від 1 до 5 стадіону “Райо”.Українці залишили сотні відгуків на підтримку колишнього футболіста збірної.“Зозуля, Альбасете – Україна з Вами!”, “Zozulya FOREVER!”, “Ми з тобою”, – написали уболівальники.
Ответить
+8
-5
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:20
Плакать обязательно?
Ответить
+5
-7
v.grischuk (Винница)
17.12.2019 в 14:06
Реально Роман молодчага. Я бы попробывал его взять в сборную для резерва, а не Бухальського.
Ответить
+3
-5
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 13:53
Почему все решают за Зозулю, Мы в Европе, каждый сам решает кем ему быть... Пусть сам Зозуля и скажет
Ответить
+4
-8
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:05
Почему минусуете, с чем не согласны?
Ответить
+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:25
З тим, що Луксор у Європі.
+5
-4
Forsaken (Черкаси)
17.12.2019 в 14:54
Ти в Луксорі, це ми в Європі. Тож і не мичи звідти.
Ответить
+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 13:40
Ясно, що ці ублюдочні фани райо черпають свої пізнання про Україну з кац пропаганди, й за кремлівське бабло.Звідти й вуха стирчать.
Ответить
+8
-5
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 12:56
Лживыми обвинения можно будет считать тогда, когда Зозуля ясно выступит с заявлением и расставит все точки над "Ё", а пока он ни разу не опроверг, что он нацист или неонацист
Ответить
+6
-13
Tenma7 (Чернигов)
17.12.2019 в 13:16
Ты нацист. Теперь доказывай что обвинения лживые, а пока ты ни разу не опроверг, что ты нацист или неонацист
Ответить
+11
-6
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 13:46
Если бы тебе станет легче, то вот: официально заявляю, что я не нацист и не неонацист. Видишь, всё просто
+4
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 13:48
Він гірший за нациста, він ватник.
+4
-5
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 13:54
Кто такой ватник?
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:12
Ватник це такий різновид нациста
+2
-4
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:22
різновид нациста - це добре чи погано?
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:26
Дивлячись для кого
+2
-3
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 14:34
Tenma7 (Чернигов), ну что? "официально заявляю, что я не нацист и не неонацист. Видишь, всё просто" - Ничего сложного я тоже не вижу, может он не хочет?
+2
-4
Камонплей
17.12.2019 в 13:44
сейчас бы опровергать каждый высер лживых свинопсов
Ответить
+3
-1
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 13:50
Сало нужно писать с большой буквы! Это же достояние страны! На счет Свиней не знаю, считаются ли они достоянием Украины или нет, но Сало дают регулярно
+2
-6
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 13:50
А кто такие свинопсы?
+1
-4
androma (Вересневе)
17.12.2019 в 15:00
A те що він подав в суд на іспанського журналіста який обізвав його неонацистом тобі недостатньо. Обовязково треба кожен раз коли тебе обізвуть виступать і опровергать?І до речі доказувати повинен не він а ті хто його звинувачують, а вони якраз і не можуть нічого доказати ( фотографія на фоні портрету героя України С Бандери не є доказом в суді )
Ответить
+1
0
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 15:05
Как заметил Віктор Бокасса (Betwmount), этих нацистов столько разновидностей и просто и нео
+1
-3
Igorich (Львів)
17.12.2019 в 12:43
пост Фєді більше схожий на рупор зЕлупи
Ответить
+4
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 12:34
Фєдя, про Зозулю все ти правильно кажеш, він справжній патріот та українець. Але в нього не така позиція як в тебе. Не бреши. Ти продався клоуну, вирішив на цьому зеленому угарі здобути собі славу і гроші. Тряпка ти, Фєдя, на відміну від Зозулі...
Ответить
+5
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 13:42
В усякому разі Федецький не поїхав і не поїде в касапістан, як мабуть 75 відсотків наших страшенно аполітичних та голодних ногомячистів.
Ответить
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 14:21
Зозуля також не поїде, а про 75% ти загнув, просто Фєдя себе дуже спаплюжив , він себе позиціонує як патріот України, а вийшов з нього зелений пук. Треба думати, що робиш завжди.
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:27
Як казав один тренер: краще не знати які футболісти у побуті і які у них переконання
+1
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
17.12.2019 в 16:57
А кто его там ждёт.Федецкий уже опустился,что его всякая бокасса отмазывает.
0
-2
York (Донецк)
17.12.2019 в 12:33
В сети есть фото Зозули с Бандерой! Это фейк или правда?
Ответить
+3
-9
vadikk (Odessa)
17.12.2019 в 12:39
Это фейк.Бандера умер,когда Зозуля еще не родился.
Ответить
+12
-4
Tenma7 (Чернигов)
17.12.2019 в 12:54
Конечно правда! Сделанное аккурат в 1942
Ответить
+12
-3
York (Донецк)
17.12.2019 в 12:56
Я ожидал пободный примитивный юмор. По существу есть что сказать?
+2
-10
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 12:58
Кстати они даже чем то похожи (Зозуля и бендера)
+3
-8
Tenma7 (Чернигов)
17.12.2019 в 13:08
Какой вопрос, такой и ответ
+6
-3
avatar
Сумчанин (Сумы)
17.12.2019 в 13:31
York (Донецк) и ascent (Луксор), а теперь по существу :"привет власовцы!"
+6
-2
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 13:48
Сумчанин (Сумы), а власовцы тут к чему?
0
-5
Tenma7 (Чернигов)
17.12.2019 в 14:50
Ну а при чем нацисты к зозуле?)
+2
0
мы за динамо (киев)
18.12.2019 в 11:57
зачьотно дрюкнули. повеселили.
0
0
avatar
Ihorbird (Мариуполь)
17.12.2019 в 12:31
бачив фото зозулі нафоні 1488. от так то...
Ответить
+4
-9
маклауд (Украина)
17.12.2019 в 13:01
А що означає, 1488 рік?
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2019 в 13:39
гуглить не умеешь?
+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 13:48
1480 рік битви русичів з монголотатарами, мабуть це малося на увазі.
+3
-2
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:26
Віктор Бокасса (Betwmount), не прикидывайся Винни-Пухом, ты прекрасно знаешь, что такое 1488
+1
-1
avatar
uprise (Минск)
17.12.2019 в 14:29
Віктор Бокасса (Betwmount) когда нужно умеет прикинуться валенком
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:33
Валенком може прикинутися лише споживач Бояришника
+4
-2
avatar
Сумчанин (Сумы)
17.12.2019 в 13:33
Это номер Порше на которой ездит бендера
Ответить
+7
-2
Dozenko (NewYork)
17.12.2019 в 13:34
Бачив НЛО, коли менi було 10 рокiв, от так-то...
Ответить
+5
-1
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 14:48
Ihorbird (Мариуполь), не знал, что есть такая фотография, но погуглил и нашел
Ответить
+1
-3
Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 11:51
Слава украинцу Роману Зозуле! А тем отморозкам испанским надо посмотреться в зеркало, там увидят искаженные фашистские хари франкистов.
Ответить
+10
-6
balamyt (Boston)
17.12.2019 в 14:11
Коммун. рожи ничем не лучше ( Вспомним Гулаги ) Франкисты очищали свою Испанию от коммунистической заразы , навязанной им извне..(как Пиночет в Чили...за что ему там сейчас благодарны ).При этом Франко во время 2-ой Мировой не дал немцам уничтожать евреей в Испании...и не лез в СССР как итальянцы и румыны . Да СССР победил фашизм в Германии ,но какой ценой и..не без помощи США и коалиции...Так что ЗАЗУЛЕ мой респект...,но вот с фашистами в Испании не все так однозначно..Коммунисты НКВД пострашнее будут
Ответить
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 14:29
Churchill свого часу дуже чітко сказав на цю тему: фашисти майбутнього назвуть себе антифашистами.
+3
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
17.12.2019 в 15:02
Как на счёт Голубой дивизии, которая участвовала в блокаде Ленинграда? А ну да, ей наваляли так, что она свалила быстро в солнечную Испанию. Пиночет держался за счёт экономической помощи США, так же как и мы сейчас за счёт МВФ. Да, коммунисты не истребляли как фашисты евреев и цыган, а потом и славян должны были оставить 10 % в качестве рабов. Что по Зозуле. Как то давал интервью сидя на стульчике на футбольном поле. Типа я патриот, отремонтировал душевую в днепропетровском военном госпитале и т.д. и т.п. а сам свалил подальше от фронта, в солнечную Испанию.
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 16:04
Комуністи знищили на порядок більше ні в чим невинних людей 1917-1991 репресіями та голодоморами, ніж т.зв. фашисти. Не звізди, ватнобояришниковий.
+2
-1

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