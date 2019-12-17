Реал может отдать Лунина в аренду в Алмерию
Реал ищет украинцу новую команду
Мадридский "Реал" намерен досрочно разорвать арендный контракт украинского вратаря "Вальядолида" Андрея Лунина, поскольку он до сих пор не дебютировал в своей команде.
По информации AS, королевский клуб рассматривает вариант с арендой Андрея в "Алмерию", которая на данный момент идет на втором месте в Сегунде, и которую тренирует бывший игрок "Реала" Гути.
Также сообщается, что "Вальядолид" не собирается препятствовать этому трансферу, поскольку хочет сохранить хорошие отношения с "Реалом".
Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей в составе своего клуба на поле еще не выходил. Возможно, первый матч за "Вальядолид" Лунин проведет завтра, 18 декабря, против "Толосы" в Кубке Испании.
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