Реал может отдать Лунина в аренду в Алмерию

Мадридский "Реал" намерен досрочно разорвать арендный контракт украинского вратаря "Вальядолида" Андрея Лунина, поскольку он до сих пор не дебютировал в своей команде.

По информации AS, королевский клуб рассматривает вариант с арендой Андрея в "Алмерию", которая на данный момент идет на втором месте в Сегунде, и которую тренирует бывший игрок "Реала" Гути.

Также сообщается, что "Вальядолид" не собирается препятствовать этому трансферу, поскольку хочет сохранить хорошие отношения с "Реалом".

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей в составе своего клуба на поле еще не выходил. Возможно, первый матч за "Вальядолид" Лунин проведет завтра, 18 декабря, против "Толосы" в Кубке Испании.