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Реал может отдать Лунина в аренду в Алмерию

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(1 голосов)

Реал ищет украинцу новую команду

Реал может отдать Лунина в аренду в Алмерию
Новина українською

Мадридский "Реал" намерен досрочно разорвать арендный контракт украинского вратаря "Вальядолида" Андрея Лунина, поскольку он до сих пор не дебютировал в своей команде.

По информации AS, королевский клуб рассматривает вариант с арендой Андрея в "Алмерию", которая на данный момент идет на втором месте в Сегунде, и которую тренирует бывший игрок "Реала" Гути.

Также сообщается, что "Вальядолид" не собирается препятствовать этому трансферу, поскольку хочет сохранить хорошие отношения с "Реалом".

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей в составе своего клуба на поле еще не выходил. Возможно, первый матч за "Вальядолид" Лунин проведет завтра, 18 декабря, против "Толосы" в Кубке Испании.

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) "Алмерия" (Алмерия) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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agnessy (Черноморск)
17.12.2019 в 20:10
куда не отправят - сидит на банке, играл бы в Заре - уже бы вытеснил Пятова в сборной
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