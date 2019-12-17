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Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании

Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании
Новина українською

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес сообщил, что в матче Кубка Испании против "Толосы" в основном составе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

"Многие из тех, кто не играет в чемпионате, выйдут в завтрашнем матче. И Лунин в их числе. Мы рады, что Андрей получит игровое время

Также в заявке у нас есть пять игроков молодежной команды, которые должны почувствовать дух первой команды и, возможно, зарекомендовать себя на новом уровне", - сказал Гонсалес.

Напомним, что матч "Толоса" - "Вальядолид" состоится в среду 18 декабря и начнется в 19:00.

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В статье: Вальядолид Серхио Гонсалес Андрей Лунин Толоса
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
17.12.2019 в 21:36
Жаль за ситуацию в которую он попал(
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Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 19:52
Удачи Лунину! Главное, не дать повода своим "доброжелателям"!
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