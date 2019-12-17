Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес сообщил, что в матче Кубка Испании против "Толосы" в основном составе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

"Многие из тех, кто не играет в чемпионате, выйдут в завтрашнем матче. И Лунин в их числе. Мы рады, что Андрей получит игровое время

Также в заявке у нас есть пять игроков молодежной команды, которые должны почувствовать дух первой команды и, возможно, зарекомендовать себя на новом уровне", - сказал Гонсалес.

Напомним, что матч "Толоса" - "Вальядолид" состоится в среду 18 декабря и начнется в 19:00.