Милевский взял в свою дрим-тим Бетао, Михалика и Шевченко

Экс-форвард киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, а теперь – чемпион Беларуси в составе брестского "Динамо" 34-летний Артем Милевский составил свою команду мечты (dream team).

"Милю" спросили, кого он пригласил бы в команду на благотворительный матч между олдскул-игроками и молодым поколением.

- Шевченко, Шовковский, Алиев, Хацкевич, Тарас Михалик, наверное. С теми, с кем играл.

Нинкович, Еременко, Шацких. Всегда было приятно играть. Справа поставил бы Бетао в центре обороны – Михалик и Хачериди, хорошая пара, слева – Несмачный, - сказал Милевский.