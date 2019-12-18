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Милевский взял в свою дрим-тим Бетао, Михалика и Шевченко

Наши за границей
(3 голосов)

И Несмачного слева поставил

Милевский взял в свою дрим-тим Бетао, Михалика и Шевченко
Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, а теперь – чемпион Беларуси в составе брестского "Динамо" 34-летний Артем Милевский составил свою команду мечты (dream team).

"Милю" спросили, кого он пригласил бы в команду на благотворительный матч между олдскул-игроками и молодым поколением.

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- Шевченко, Шовковский, Алиев, Хацкевич, Тарас Михалик, наверное. С теми, с кем играл.

Нинкович, Еременко, Шацких. Всегда было приятно играть. Справа поставил бы Бетао в центре обороны – Михалик и Хачериди, хорошая пара, слева – Несмачный, - сказал Милевский.

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В статье: Андрей Шевченко Артем Милевский Александр Алиев Тарас Михалик Александр Хацкевич Андрей Несмачный
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
18.12.2019 в 12:14
Думаю.что старички победили бы сегодняшнюю.блин,Динаму!Миля,посмотри как в 38 лет играет и ЗАБИВАЕТ Ариц Адуриц из Атлетик Бильбао!!!Так.что давай ещёиграй и возвращайся в Динамо КИЕВ!!!!!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 08:45
В дупу засунь свого михалика.
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