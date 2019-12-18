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Экс-защитник Карпат впервые в сезоне сыграл за Леганес

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Даже вышел в стартовом составе

Экс-защитник Карпат впервые в сезоне сыграл за Леганес
Новина українською

22-летний украинский защитник испанского "Леганеса" Василий Кравец вчера сыграл за команду в матче 1/64 Кубка Короля (Копа дель Рей).

"Леганес" играл на выезде с "Андоррой", которая в чемпионате выступает в третьем дивизионе (Сегунда, Дивизион Б).

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. А в серии пенальти "Леганес" победил - 6:5.

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Василий Кравец был заменен в овертайме на 105 минуте игры.

AS отмечает активность украинского латераля на левом фланге. Василий неоднократно отдавал острые передачи, делал навесы и сам бил по воротам "Андорры".

Напомним, что с 2014 по 2017 годы Василий Кравец выступал в "Карпатах". Футболист является воспитанником львовского футбола.

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В статье: Испания Копа дель Рей Леганес Василий Кравец
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