Протокол скандального матча Райо Вальекано – Альбасете: травля Зозули и переговоры арбитра

Появились новые детали о матче Ла Лиги 2 "Райо Вальекано" – "Альбасете", который так и не доиграли - из-за травли фанатами хозяев украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Судья в перерыве матча решил не выпускать команды на второй тайм, а досрочно прекратить встречу через позорное поведение болельщиков.

Арбитр обнародовал протокол встречи. Его приводит El Digital de Albacete. Из документа видно, как фанаты Райо издевались над Романом, как судья и организаторы поединка пытались утихомирить болельщиков и почему было принято решение о досрочном прекращении игры.

"На 38:53 минуте я заметил большой баннер (длиной около 10-15 метров) с надписью: "Избегайте нациста на поле". По флагам и одежде, а также месте пребывания они были идентифицированы как сторонники клуба хозяев. Они еще выкрикивали: "Тот, кто не танцует, тот фашист", "Тот, кто не танцует, тот Роман Зозуля". В ту же минуту я решил прекратить матч и обратиться к делегату матча, Мигелю А. Ортису Родриго. Сказал ему объявить по стадиону, чтобы болельщики прекратили такое ​​свое поведение и перестали скандировать, а также спрятали баннер. В ответ баннер спрятали, а когда перестали петь – я возобновил игру. Она была приостановлена ​​примерно на 50 секунд.

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На 42:34 минуте игры я снова приостановил матч, поскольку из того же сектора звучали возгласы: "Роман Зозуля, нацист ...". Поэтому я сообщил делегату, что если это не прекратится, я буду вынужден завершить игру. Я сказал, чтобы это обращение передали болельщикам через громкоговоритель. На этот раз игра была приостановлена ​​на 1 минуту и ​​15 секунд. После первого тайма в раздевалке я провел встречу с координатором охраны стадиона и представителями обоих клубов. Координатор охраны сообщил, что стюарды не могут гарантировать безопасность участникам встречи в сложившейся ситуации.