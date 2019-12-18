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Протокол скандального матча Райо Вальекано – Альбасете: травля Зозули и переговоры арбитра

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(6 голосов)

Устами судьи

Протокол скандального матча Райо Вальекано – Альбасете: травля Зозули и переговоры арбитра
Новина українською

Появились новые детали о матче Ла Лиги 2 "Райо Вальекано" – "Альбасете", который так и не доиграли - из-за травли фанатами хозяев украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Судья в перерыве матча решил не выпускать команды на второй тайм, а досрочно прекратить встречу через позорное поведение болельщиков.

Арбитр обнародовал протокол встречи. Его приводит El Digital de Albacete. Из документа видно, как фанаты Райо издевались над Романом, как судья и организаторы поединка пытались утихомирить болельщиков и почему было принято решение о досрочном прекращении игры.

"На 38:53 минуте я заметил большой баннер (длиной около 10-15 метров) с надписью: "Избегайте нациста на поле". По флагам и одежде, а также месте пребывания они были идентифицированы как сторонники клуба хозяев.

Они еще выкрикивали: "Тот, кто не танцует, тот фашист", "Тот, кто не танцует, тот Роман Зозуля". В ту же минуту я решил прекратить матч и обратиться к делегату матча, Мигелю А. Ортису Родриго. Сказал ему объявить по стадиону, чтобы болельщики прекратили такое ​​свое поведение и перестали скандировать, а также спрятали баннер.

В ответ баннер спрятали, а когда перестали петь – я возобновил игру. Она была приостановлена ​​примерно на 50 секунд.

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На 42:34 минуте игры я снова приостановил матч, поскольку из того же сектора звучали возгласы: "Роман Зозуля, нацист ...". Поэтому я сообщил делегату, что если это не прекратится, я буду вынужден завершить игру. Я сказал, чтобы это обращение передали болельщикам через громкоговоритель. На этот раз игра была приостановлена ​​на 1 минуту и ​​15 секунд.

После первого тайма в раздевалке я провел встречу с координатором охраны стадиона и представителями обоих клубов. Координатор охраны сообщил, что стюарды не могут гарантировать безопасность участникам встречи в сложившейся ситуации.

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С учетом этой информации я спросил, можно ли вывести со стадиона болельщиков того сектора, где были зафиксированы инциденты, чтобы таки продолжить игру. Он ответил, что у них мало охранников, чтобы выводить болельщиков.

Представитель команды гостей сообщил нам, что потерпевший игрок и остальные футболисты команды подавлены и не хотят продолжать матч.

Представитель хозяев предложил сотрудничество, чтобы найти любой выход для продолжения встречи. В этом русле он предложил продолжить матч без болельщиков, хотя координатор по вопросам безопасности перед тем исключил такой вариант.

В итоге, после исчерпания всех возможностей для продолжения матча, я решил прервать игру, и сообщил об этом всем заинтересованным сторонам".

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В статье: Роман Зозуля Испания Альбасете (Испания) Альбасете Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (10)
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дедушка (Сумы)
18.12.2019 в 13:17
Бульбаш,скоро мы увидим как вас на четыре кости некто поставит.
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+4
-1
avatar
uprise (Минск)
18.12.2019 в 14:34
Как же вы увидите, ведь вас заокеанские братья уже поставили
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0
0
Forsaken (Черкаси)
18.12.2019 в 11:37
Дивись як добре знають наші кричалки, самі переклали чи підказав хто? Цікаво побачити що заспівають коли Каталонія відокремиться...
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+5
0
avatar
spinfloid (Kherson)
18.12.2019 в 12:18
"Франко вернись". коммунофашики не добитые.
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+2
-1
avatar
uprise (Минск)
18.12.2019 в 11:07
"Тот, кто не танцует, тот фашист" - что-то это мне напоминает!
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+3
-5
Forsaken (Черкаси)
18.12.2019 в 11:33
То які можуть бути питання з приводу спавжньої причини травлі Зозулі? Ці ублюдки просто підтримують пуйла. Для них кожен українець що бореться за свою країну - нацист чи фашист чи ще хтось.
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+8
-2
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uprise (Минск)
18.12.2019 в 11:40
Да-да, мы уже поняли, что у вас во всем виноват Путин
+1
-8
vadikk (Odessa)
18.12.2019 в 12:36
Кто не прыгает,тот хач.это？
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+1
-2
Toni (Львiв)
18.12.2019 в 13:21
Бульбогриз, ти взагалі що тут загубив? В совєцкій Бялорусії нема ні футболу ні політики то ти тут ошиваєшся.
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+3
0
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uprise (Минск)
18.12.2019 в 14:36
Я тут, салосос, разговор разговариваю
0
0

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