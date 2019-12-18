Протокол скандального матча Райо Вальекано – Альбасете: травля Зозули и переговоры арбитра
Устами судьи
Появились новые детали о матче Ла Лиги 2 "Райо Вальекано" – "Альбасете", который так и не доиграли - из-за травли фанатами хозяев украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.
Судья в перерыве матча решил не выпускать команды на второй тайм, а досрочно прекратить встречу через позорное поведение болельщиков.
Арбитр обнародовал протокол встречи. Его приводит El Digital de Albacete. Из документа видно, как фанаты Райо издевались над Романом, как судья и организаторы поединка пытались утихомирить болельщиков и почему было принято решение о досрочном прекращении игры.
"На 38:53 минуте я заметил большой баннер (длиной около 10-15 метров) с надписью: "Избегайте нациста на поле". По флагам и одежде, а также месте пребывания они были идентифицированы как сторонники клуба хозяев.
Они еще выкрикивали: "Тот, кто не танцует, тот фашист", "Тот, кто не танцует, тот Роман Зозуля". В ту же минуту я решил прекратить матч и обратиться к делегату матча, Мигелю А. Ортису Родриго. Сказал ему объявить по стадиону, чтобы болельщики прекратили такое свое поведение и перестали скандировать, а также спрятали баннер.
В ответ баннер спрятали, а когда перестали петь – я возобновил игру. Она была приостановлена примерно на 50 секунд.
На 42:34 минуте игры я снова приостановил матч, поскольку из того же сектора звучали возгласы: "Роман Зозуля, нацист ...". Поэтому я сообщил делегату, что если это не прекратится, я буду вынужден завершить игру. Я сказал, чтобы это обращение передали болельщикам через громкоговоритель. На этот раз игра была приостановлена на 1 минуту и 15 секунд.
После первого тайма в раздевалке я провел встречу с координатором охраны стадиона и представителями обоих клубов. Координатор охраны сообщил, что стюарды не могут гарантировать безопасность участникам встречи в сложившейся ситуации.
С учетом этой информации я спросил, можно ли вывести со стадиона болельщиков того сектора, где были зафиксированы инциденты, чтобы таки продолжить игру. Он ответил, что у них мало охранников, чтобы выводить болельщиков.
Представитель команды гостей сообщил нам, что потерпевший игрок и остальные футболисты команды подавлены и не хотят продолжать матч.
Представитель хозяев предложил сотрудничество, чтобы найти любой выход для продолжения встречи. В этом русле он предложил продолжить матч без болельщиков, хотя координатор по вопросам безопасности перед тем исключил такой вариант.
В итоге, после исчерпания всех возможностей для продолжения матча, я решил прервать игру, и сообщил об этом всем заинтересованным сторонам".