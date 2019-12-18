Удивительный удар. Малиновский о первом голе в Серии А и победе над Шахтером. ВИДЕО

Украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского наконец наградили за то, что он был признан лучшим игроком команды в октябре. С тех пор Руслан успел дважды отличиться в Серии А и помочь бергамаскам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Во время интервью клубному каналу этот факт не могли обойти стороной.

"Я очень счастлив. После шести месяцев в команде стать лучшим игроком месяца - это большой комплимент от поклонников. Я буду продолжать работать, совершенствоваться и больше играть на команду, чтобы побеждать", - говорит полузащитник.

Он отметил, что "Аталанта" - это очень амбициозный клуб с прекрасной школой и прекрасной командой: "У нас есть все для того, чтобы подготовиться к каждому матчу наилучшим образом. Горячая поддержка болельщиков на домашних играх - это нечто особенное. Для наших соперников играть здесь всегда сложно. Тиффози подгоняют нас вперед, и, я думаю, именно благодаря этому мы забиваем много мячей в последние минуты".

Вспоминая гол в ворота "Вероны" Малиновский согласился, что это был удивительный удар: "Первый гол в Серии А за "Аталанту". Конечно, я счастлив забить дома этот первый мяч и особенно на те ворота, которые ближе к фанатскому сектору".

Руслана спросили и о поединке с "Шахтером" в Лиге Чемпионов: "Я был в "Шахтере" с 12 до 19 лет, провел 7 лет там. Для меня это большая команда. Лучший клуб в Украине, и я всегда поддерживаю их. Конечно, я не хотел играть с ними в Лиге Чемпионов, но жребий есть жребий. Я очень счастлив, что в этом матче мы с "Аталантой" завоевали билет в плей-офф турнира. Сейчас пишется новая страница в истории клуба, и я счастлив быть частью этой истории".