Кубок английской Лиги: Зинченко возвращается в основу Сити

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 1/4 финала Кубка Лиги против "Оксфорда".

Напомним, что это будет первое появление украинца в стартовом составе своей команды после того, как он перенес операцию на колене в конце октября.

Также отметим, что матч начнется в 21:45.

Также интересно, что судя по всему, Алекс сыграет слева в полузащите, в то время как левым оборнцем будет Анхелиньо.

And here it is, your team for tonight! ????



XI | Bravo, Cancelo, Garcia, Harwood-Bellis, Angeliño, Rodrigo, Zinchenko, Foden, Bernardo, Mahrez, Sterling (C)



SUBS | Carson, Gundogan, Jesus, Mendy, Otamendi, Bernabe, Diounkou



⚽️ @HaysWorldwide

???? #ManCity pic.twitter.com/O98HbqPXs6