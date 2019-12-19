Битва с Менди. Зинченко за матч Кубка лиги назвали "совершенным левым защитником"
В Англии говорят о бое за место в составе
Во вчерашнем поединке 1/4 Кубка лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл представителя Лиги 1 "Оксфорд Юнайтед" (3:1).
Украинский футболист гостей Александр Зинченко впервые с октября появился в стартовом составе и отыграл полный матч.
За свои действия игрок национальной сборной Украины получил от Manchester Evening News хорошую оценку, 7, и интересный комментарий:
Сыграл на том же уровне, на котором был до травмы – совершенного левого защитника. Битва за место в составе с конкурентом Бенжаменом Мэнди началась.
Оценку выше, чем у Зины, в составе МанСити получил только Бернарду Силва (8).
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Источник:Команда №1
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