Украинский легионер рассказал о конкуренции и зарплатах в чемпионате Литвы

29-летний украинский полузащитник Юрий Бушман почти год провел в литовском "Жальгирисе" (Каунас) и возвращаться в Украину пока не собирается. Признается, что в его клуба немалые амбиции, а сама страна, Литва, приятно удивила.

- Очень давно хотелось попробовать себя в другом чемпионате. Вариант с Кауно Жалгирис появился спонтанно: позвонил один человек и спросил, есть ли у меня желание поехать в Литву. Мы обсудили условия и задачи клуба, пообщался со своей семьей – и уже через несколько дней улетел.

- Не спутали два Жальгириса?

- Нет, в Вильнюсе играет Саулюс Миколюнас, а я с ним знаком еще с Арсенала – вместе работали при Кучуку и Бакалову. Позвонил ему, он дал мне информацию по команде, тренеру, и вообще о литовском футболе. Так что, прежде чем пообщался с тренером и руководством, был я «вооружен» всей необходимой информацией.

Читайте также Жальгирис подписал украинского полузащитника

- Вильнюс – столица, Каунас – промышленный город. Казалось бы, выбор очевиден и не в пользу того места, где вы оказались.

- Вильнюс и Каунас – два очень красивых города. Да, столица есть столица. В Вильнюсе много русскоязычных людей, много молодежи, ночная жизнь кипит. Зато Каунас спокойнее. Мне и семье здесь очень нравится.

- Чем интересен сам клуб, в который вы попали?

- В Каунасе строится новый стадион, перед командой стоит задача играть в еврокубках. Это интересный футбольный проект, и 4 место в чемпионате – это только начало.

Действительно, здесь много хороших футболистов. Есть молодежь, перспективные ребята, которые играют в сборной, а по поводу зарплат – честно, не интересовался. Знаю, что в Судуве и Жальгирисе (Вильнюс) они приличные. Что касается полей, скажу так: лучше играть на синтетике, чем месить болото, где играешь в бей-беги. Из того, что я видел, вся синтетика здесь хорошего качества, можно спокойно играть в футбол.

- Судува – лидер с большим отрывом, чуть дальше – "Жальгирис" (Вильнюс), а за ними - другие. Такой же расклад сил в чемпионате, или все равны, просто кто-то стабильный?

- Конечно, "Судува" и "Жальгирис" – безусловные лидеры. Еще хорошая команда "Тракай", ставит высокие задачи. Но не скажу, что с командами, которые внизу, просто играть - все дают «бой».

- Ваш матч двух Жальгирисов (3:4) - круче, что есть в литовском футболе?

- Игра с вильнюсским Жальгирисом вышла результативной, но было еще много хороших матчей. По игре здесь отнюдь не скучно, чемпионат довольно своеобразный и интересный.

- Вы рано вылетели из еврокубков. Кипрский Аполлон был непроходимым соперником? Какие эмоции и впечатления от опыта Лиги Европы?

- Ну, Аполлон – хорошая команда, с опытом выступлений в еврокубках. Конечно, был совершенно разный уровень, но это хороший пример для нас, и не только для футболистов, но и для руководителей – что и как надо делать, чтобы играть на высоком уровне в футбол.