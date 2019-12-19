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Завершение карьеры, прощальный матч в Харькове и работа тренером - Девич рассказал о планах на будущее

Наши за границей
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Марко хочет начать карьеру тренера в Украине

Завершение карьеры, прощальный матч в Харькове и работа тренером - Девич рассказал о планах на будущее
Новина українською

36-летний форвард "Вождоваца" Марко Девич рассказал о своем скором завершении карьеры и поделился планами на будущее.

"Мой контракт рассчитан до лета, но пока ситуация такая, что непонятно – буду играть или нет.

С чем это связано? Есть много обстоятельств. Прежде всего семья – это центральный вопрос. Все остальное более-менее.

Если вы видели мой рывок после недавнего гола. Думаю, это достаточный показатель, что могу пробежать. Доволен, каждой минуте на поле радуюсь, несмотря на возраст и то, что было позади в карьере. Находясь на поле 2 или 20 минут, чувствую себя счастливым.

Прощальный матч? Если он будет, то только в Харькове. Но пока этот вопрос не решен, 50 на 50.

Просто так начать работу тренером я не готов. Не боюсь, но нужно шаг за шагом. Сначала нужно поработать помощником, а потом принимать команду. Если буду начинать, думаю, было бы неплохо это сделать в Украине", – сказал Девич.

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В статье: Марко Девич Вождовац
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Источник:
ТК Футбол

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