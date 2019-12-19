Бурсаспор с Селезневым в основе вылетает из Кубка Турции
Украинец отыграл 68 минут
Сегодня в Турции состоялись ответные матчи 1/16 финала Кубка страны.
"Бурсаспор" Евгения Селезнева после поражения в первом поединке 2:4 принимал "Эрзурум".
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, однако голевыми действиями отметиться не сумел.
В итоге, "Бурсаспор" все-таки выиграл со счетом 2:1, но дальше по турнирной сетке пошел "Эрзурум".
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