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Бурсаспор с Селезневым в основе вылетает из Кубка Турции

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Украинец отыграл 68 минут

Бурсаспор с Селезневым в основе вылетает из Кубка Турции
Новина українською

Сегодня в Турции состоялись ответные матчи 1/16 финала Кубка страны.

"Бурсаспор" Евгения Селезнева после поражения в первом поединке 2:4 принимал "Эрзурум".

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, однако голевыми действиями отметиться не сумел.

В итоге, "Бурсаспор" все-таки выиграл со счетом 2:1, но дальше по турнирной сетке пошел "Эрзурум".

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса)
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