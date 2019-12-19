Зозуля: Некоторые фанаты Райо заявляли, что воевали на Донбассе против украинской армии

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля дал пресс-конференцию испанским СМИ, сделав заявление относительно скандального эпизода в недавнем матче против "Райо Вальекано", когда фаны оскорбляли игрока и называли его нацистом.

"В моей стране началась война, но в тот момент у нас не было армии. Все хотели помочь своим солдатам. Мы не покупали оружие. Но приобретали медикаменты для спасения жизней, а также одежду. Я считаю, что помогать своей армии и быть патриотом - это не преступление. Если я посещаю больницу и вижу страдания людей, то им нужно помочь. Война - это ужасающее явление, и я, считая себя патриотом, помогал солдатам. Но наш фонд помогает не только им. Например, помогаем тем, кто болен раком.

После подписания контракта с "Райо" я встретился в офисе клуба с руководством, после чего мне сообщили, что не хотят, чтобы я за них играл. Я спросил почему и получил ответ, что меня считают фашистом. Это было впервые, когда меня назвали фашистом. Когда я спросил, почему они так решили, то услышал, что это из-за помощи армии моей страны. Хотя в то же время некоторые поклонники "Райо" заявляли, что воюют на другой стороне и считают меня врагом.

Фотография с автоматом появилась позже, после этого меня стали называть нацистом. Подчеркиваю, что сначала меня называли фашистом, а затем – нацистом и расистом. Как вы знаете, мой лучший друг Бела – темнокожий. Для меня не имеет значения, какие у человека цвет кожи или национальность. Для меня все люди – одинаковые. Вы можете спросить это у моих бывших одноклубников в "Бетисе" или "Альбасете".

Меня обвиняют, что у меня есть тату с какой-то символикой, но у меня их нет. Можете спросить у моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день.

Мне давали номер 18, я его не выбрал. Но я не знал, какое политическое значение у этого числа, как и 95% людей в мире. Я надеваю шарф с изображением Степана Бандеры, потому что мы физически похожи друг на друга. Это привлекло мое внимание, больше в этом нет ничего", - заявил Зозуля.