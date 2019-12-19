Украинец Полярус может сменить Химки на клуб РПЛ

Агент украинского полузащитника ФК "Химки" Артема Поляруса Вадим Шаблий рассказал о том, что его клиент может в скором времени пойти на повышение в РПЛ.

"Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из "Химок", — сказал Шаблий.

Напомним, что Полярус на данный момент является лучшим ассистентом ФНЛ с 8 голевыми передачами. Также на счету Поляруса 5 голов в ФНЛ и еще 2 — в Кубке России.