Украинец Полярус может сменить Химки на клуб РПЛ
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Агент украинского полузащитника ФК "Химки" Артема Поляруса Вадим Шаблий рассказал о том, что его клиент может в скором времени пойти на повышение в РПЛ.
"Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из "Химок", — сказал Шаблий.
Напомним, что Полярус на данный момент является лучшим ассистентом ФНЛ с 8 голевыми передачами. Также на счету Поляруса 5 голов в ФНЛ и еще 2 — в Кубке России.
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Источник:sport24
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