  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец Полярус может сменить Химки на клуб РПЛ
В тренде

Украинец Полярус может сменить Химки на клуб РПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Нужно кормить семью

Украинец Полярус может сменить Химки на клуб РПЛ
Новина українською

Агент украинского полузащитника ФК "Химки" Артема Поляруса Вадим Шаблий рассказал о том, что его клиент может в скором времени пойти на повышение в РПЛ.

"Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из "Химок", — сказал Шаблий.

Напомним, что Полярус на данный момент является лучшим ассистентом ФНЛ с 8 голевыми передачами. Также на счету Поляруса 5 голов в ФНЛ и еще 2 — в Кубке России.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Полярус Химки (Россия) Вадим Шаблий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...