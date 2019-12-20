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Зинченко занял первое место в АПЛ по особому показателю

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Подготовка к созданию опасного момента

Зинченко занял первое место в АПЛ по особому показателю
Новина українською

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил рейтинг футболистов АПЛ по количеству созданных моментов командой с его участием.

По статистическим показателем xGBuildup90 украинец - лидер в АПЛ. И вообще, как сообщает сайт футбольного анализа Tactical Times в Твиттере, в топе - одни лишь игроки "Манчестер Сити".

xGBuildup90 - это созданные моменты, в которых игрок принимает участие на подготовительном этапе, не забивая и не делая ассистов.

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По этому показателю у Зинченко - 0,92. Второе место в Родри, у него - 0,86. Третий - Марез с 0,79, 5 - де Брюйне с 0.76, а 5 - Бернарду Силва с 0.73. Из ближайших игроков других команд - у Милнера 0.51, Фабинььо - 0.45, Ловрена - 0.4.

Есть еще статистика xGChain90. Это созданные моменты, в которых игрок принимал участие от прикосновения к мячу - до гола или ассиста. Здесь в топе снова игроки "Манчестер Сити": в Зинченко - 0,98, но на этот раз он - не лидер. Выше его балл у Мареза (1.53), де Брюйне (1.37) и Бернарду Силвы (1.28).

Во внимание принимались только те футболисты, которые сыграли более 500 минут в сезоне АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Манчестер Сити Александр Зинченко
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