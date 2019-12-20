Заочная дуэль украинцев в Бельгии: команда Соболя выходит в полуфинал

В 1/4 финала Кубка Бельгии "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с "Андерлехтом".

Украинец вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь поединок, закончившийся победой его команды со счетом 2:0.

А вот украинский легионер "Андерлехта" Евгений Макаренко, который впервые в сезоне оказался в заявке своей команды, так и остался в запасе.

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В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 23 матча и отметился 1 голевой передачей.