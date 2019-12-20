Заочная дуэль украинцев в Бельгии: команда Соболя выходит в полуфинал
Макаренко так и не вышел на поле
В 1/4 финала Кубка Бельгии "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с "Андерлехтом".
Украинец вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь поединок, закончившийся победой его команды со счетом 2:0.
А вот украинский легионер "Андерлехта" Евгений Макаренко, который впервые в сезоне оказался в заявке своей команды, так и остался в запасе.
Читайте такжеАндерлехт зимой выставит Макаренко на трансфер
В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 23 матча и отметился 1 голевой передачей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...