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Заочная дуэль украинцев в Бельгии: команда Соболя выходит в полуфинал

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Макаренко так и не вышел на поле

Заочная дуэль украинцев в Бельгии: команда Соболя выходит в полуфинал
Новина українською

В 1/4 финала Кубка Бельгии "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с "Андерлехтом".

Украинец вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь поединок, закончившийся победой его команды со счетом 2:0.

А вот украинский легионер "Андерлехта" Евгений Макаренко, который впервые в сезоне оказался в заявке своей команды, так и остался в запасе.

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В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 23 матча и отметился 1 голевой передачей.

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В статье: Бельгия Евгений Макаренко Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт
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Источник:
УАФ

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