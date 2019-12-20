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  4. Лунин за полгода в Вальядолиде подешевел в 2,5 раза
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Лунин за полгода в Вальядолиде подешевел в 2,5 раза

Наши за границей
(1 голосов)

Transfermarkt обновил цены на игроков Примеры

Лунин за полгода в Вальядолиде подешевел в 2,5 раза
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков испанской Примеры.

Так, украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", оценивается в 3 млн евро.

Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Андрея в 7,5 млн евро. Таким образом, кипер за полгода потерял в цене в 2,5 раза.

Напомним, что за этот период Андрей провел за "Вальядолид" всего один матч, выйдя в основе на матч Кубка Испании против "Толосы" (3:0).

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
20.12.2019 в 17:44
...заканчивай контракт и беги парень, ты и так угробил лучшие годы под тенью "великих", жизнь в Европе не даст твоему таланту привилегии, - потеряешь все...
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