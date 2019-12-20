Лунин за полгода в Вальядолиде подешевел в 2,5 раза
Transfermarkt обновил цены на игроков Примеры
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков испанской Примеры.
Так, украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", оценивается в 3 млн евро.
Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Андрея в 7,5 млн евро. Таким образом, кипер за полгода потерял в цене в 2,5 раза.
Напомним, что за этот период Андрей провел за "Вальядолид" всего один матч, выйдя в основе на матч Кубка Испании против "Толосы" (3:0).
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usovvictor (Kharkov)
20.12.2019 в 17:44
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