Тренер Райо: Я тоже не люблю нацистов, но от действий фанатов страдает клуб

Главный тренер "Райо Вальекано" Пако Хемес прокомментировал скандал с фанатами клуба, которые обвиняли форварда "Альбасете" Романа Зозули в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами.

"Мы всегда были очень близки к нашим фанатам. Мы всегда их поддерживали и будем поддерживать в дальнейшем, но есть линии, которые нельзя переходить.

Если они верят, что с помощью насилия получат нашу поддержку — хочу их разочаровать - это не так. Я всегда считал, что фанаты являются частью нашей команды, но когда мы попадаем в такие ситуации, с моим мнением они не считается. Они хотят меня оскорбить, но мне все равно.

Естественно, я был на матче. Я тоже против многих убеждений, и они знают это. Я общался с фанатами, и они знают, что я тоже не люблю нацистов, но есть ситуации, когда нужно все обсудить и обдумать. Никто не говорил, что они лишены возможности что-либо проявлять, но за последствия расплачивается клуб", — цитирует Хемеса Elmundo.