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Тренер Райо: Я тоже не люблю нацистов, но от действий фанатов страдает клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Пако Хемес недоволен тем, что фанаты сорвали матч

Тренер Райо: Я тоже не люблю нацистов, но от действий фанатов страдает клуб
Новина українською

Главный тренер "Райо Вальекано" Пако Хемес прокомментировал скандал с фанатами клуба, которые обвиняли форварда "Альбасете" Романа Зозули в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами.

"Мы всегда были очень близки к нашим фанатам. Мы всегда их поддерживали и будем поддерживать в дальнейшем, но есть линии, которые нельзя переходить.

Если они верят, что с помощью насилия получат нашу поддержку — хочу их разочаровать - это не так. Я всегда считал, что фанаты являются частью нашей команды, но когда мы попадаем в такие ситуации, с моим мнением они не считается. Они хотят меня оскорбить, но мне все равно.

Естественно, я был на матче. Я тоже против многих убеждений, и они знают это. Я общался с фанатами, и они знают, что я тоже не люблю нацистов, но есть ситуации, когда нужно все обсудить и обдумать. Никто не говорил, что они лишены возможности что-либо проявлять, но за последствия расплачивается клуб", — цитирует Хемеса Elmundo.

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В статье: Роман Зозуля Пако Хемес Альбасете Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (3)
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rubizhansky (Рубежное)
20.12.2019 в 21:20
Кусок овна, но на контракте. Не велика разница.
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simargl (Чернигов)
20.12.2019 в 21:05
Комуняку на гилляку ...!!!
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-1
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
20.12.2019 в 19:56
раёвальекано - это просто небольшая, но очень вонючая куча гавна
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0

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