Все три украинца в Сегунде утратили в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков испанской Сегунды.

Так, 22-летний украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец сейчас оценен в 2 млн евро. Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Василия в 3 млн.

Также немного подешевел и 30-летний форвард "Альбасете" Роман Зозуля. Украинец, который в начале сезона стоил 1 млн евро, теперь оценен в 900 тысяч.

Немного потерял в цене и защитник "Луго" Орест Лебеденко – цена на украинца упала с 600 тысяч до полмиллиона евро.

Ну и напомним, что кипер "Вальядолида" Андрей Лунин за полгода подешевел в 2,5 раза.