Все три украинца в Сегунде утратили в цене
Наибольшее падение - у Василия Кравца
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков испанской Сегунды.
Так, 22-летний украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец сейчас оценен в 2 млн евро. Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Василия в 3 млн.
Также немного подешевел и 30-летний форвард "Альбасете" Роман Зозуля. Украинец, который в начале сезона стоил 1 млн евро, теперь оценен в 900 тысяч.
Немного потерял в цене и защитник "Луго" Орест Лебеденко – цена на украинца упала с 600 тысяч до полмиллиона евро.
Ну и напомним, что кипер "Вальядолида" Андрей Лунин за полгода подешевел в 2,5 раза.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ФутбольнийГеній (Рівне)
20.12.2019 в 21:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...