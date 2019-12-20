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Все три украинца в Сегунде утратили в цене

Наши за границей
(1 голосов)

Наибольшее падение - у Василия Кравца

Все три украинца в Сегунде утратили в цене
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков испанской Сегунды.

Так, 22-летний украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец сейчас оценен в 2 млн евро. Интересно, что в начале сезона Transfermarkt оценивал Василия в 3 млн.

Также немного подешевел и 30-летний форвард "Альбасете" Роман Зозуля. Украинец, который в начале сезона стоил 1 млн евро, теперь оценен в 900 тысяч.

Немного потерял в цене и защитник "Луго" Орест Лебеденко – цена на украинца упала с 600 тысяч до полмиллиона евро.

Ну и напомним, что кипер "Вальядолида" Андрей Лунин за полгода подешевел в 2,5 раза.

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В статье: Роман Зозуля Луго Леганес Василий Кравец Орест Лебеденко Альбасете
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Комментарии (1)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
20.12.2019 в 21:12
Леганес уже в Сегунду отправили
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