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Гладкий забил свой второй гол в сезоне за Демирспор

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(2 голосов)

Команда украинца победила 4:2

Гладкий забил свой второй гол в сезоне за Демирспор
Новина українською

Украинский нападающий турецкого "Аданадемирспора" Александр Гладкий вышел в стартовом составе и на 21-й минуте забил гол в матче с "Умраниеспором".

В итоге, матч закончился со счетом 4:2.

Для Александра это второй гол в сезоне.

Также отметим, что команда Гладкого занимает 9-е место во втором турецком дивизионе, набрав 21 очко после 16 матчей.

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В статье: Александр Гладкий Аданадемирспор
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.12.2019 в 23:11
Живет. Между телом забивает. Ляпота)
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