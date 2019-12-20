Гладкий забил свой второй гол в сезоне за Демирспор
Команда украинца победила 4:2
Украинский нападающий турецкого "Аданадемирспора" Александр Гладкий вышел в стартовом составе и на 21-й минуте забил гол в матче с "Умраниеспором".
В итоге, матч закончился со счетом 4:2.
Для Александра это второй гол в сезоне.
Также отметим, что команда Гладкого занимает 9-е место во втором турецком дивизионе, набрав 21 очко после 16 матчей.
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20.12.2019 в 23:11
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