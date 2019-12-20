Зозуля: Горд быть украинцем. Все мы - одна команда

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля, который недавно в Испании пережил очередной виток скандала с обвинениями его в нацизме, поблагодарил украинцев за поддержку.

Братья украинцы!

Хочу выразить вам огромную благодарность!

Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча в котором мы играли против "Райо Вальекано", я получил столько безумной поддержки!

Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи - это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор!

Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы, сильные и независимые. Что наши люди, всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президента страны, фанатам, военным, министрам, консулам, спортсменам, журналистам, каждому украинцу!

Мы УКРАИНЦЫ, сильные, несокрушимые! Все мы- одна команда!

Спасибо.