Желаю всего самого лучшего в вашей новой главе - Зинченко попрощался с Артетой
Микель ушел в лондонский Арсенал
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попрощался с тренером Микелем Артетой, который возглавил лондонский "Арсенал".
"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня.
Я многое от вас взял и бесконечно за это благодарен. Просто желаю вам всего самого лучшего в вашей новой главе", — написал Зинченко в Инстаграме.
Напомним, что Артета работал в тренерском штабе Гвардилы в "Ман Сити" с 2016 года. Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.
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Источник:Инстаграм
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