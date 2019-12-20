Желаю всего самого лучшего в вашей новой главе - Зинченко попрощался с Артетой

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попрощался с тренером Микелем Артетой, который возглавил лондонский "Арсенал".

"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня.

Я многое от вас взял и бесконечно за это благодарен. Просто желаю вам всего самого лучшего в вашей новой главе", — написал Зинченко в Инстаграме.

Напомним, что Артета работал в тренерском штабе Гвардилы в "Ман Сити" с 2016 года. Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023 года.