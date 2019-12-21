Зозуля стал сильнее после ситуации в матче с Райо, – тренер Альбасете
Наставник рассказал о моральном состоянии украинца
Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис рассказал о состоянии украинского нападающего Романа Зозули после инцидента с неонацистскими ультрам "Райо Вальекано".
"С Зозулей все в порядке. Подобное надо пережить дома, с детьми. Я вижу, что он в норме, голоден до того, чтобы помочь нашей команде. Не видел у него никаких признаков морального упадка или проявлений слабости.
Он остался таким же или даже стал сильнее после ситуации в матче с "Райо", – цитирует Рамиса AS.
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