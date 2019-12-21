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Фанаты Альбасете на матче с Эльче поддержали Зозулю баннером: "Мы все - Зозуля"

Наши за границей
(4 голосов)

Испанские болельщики поддержали украинского форварда

Фанаты Альбасете на матче с Эльче поддержали Зозулю баннером: "Мы все - Зозуля"
Новина українською

В рамках 20-го тура испанской Сегунды "Альбасете" дома проиграл "Эльче" 0:1.

Во время матча фанаты на трибунах вывесили баннер: "Мы все - Зозуля".

Таким образом, болельщики поддержали украинского форварда, в адрес которого фанаты "Райо Вальекано" в прошлом туре Сегунды выкрикивали оскорбления.

Также, на 10-й минуте на трибунах скандрировали имя 30-летнего украица.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
COPE Albacete
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