Фанаты Альбасете на матче с Эльче поддержали Зозулю баннером: "Мы все - Зозуля"
Испанские болельщики поддержали украинского форварда
В рамках 20-го тура испанской Сегунды "Альбасете" дома проиграл "Эльче" 0:1.
Во время матча фанаты на трибунах вывесили баннер: "Мы все - Зозуля".
Таким образом, болельщики поддержали украинского форварда, в адрес которого фанаты "Райо Вальекано" в прошлом туре Сегунды выкрикивали оскорбления.
Также, на 10-й минуте на трибунах скандрировали имя 30-летнего украица.
La afición del Alba con Roman Zozulia pic.twitter.com/wJ0IIiaX34— COPE Albacete (@COPE_Albacete) December 21, 2019
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Источник:COPE Albacete
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