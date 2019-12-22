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Малиновский сделал ассист на Мюриэля со своей половины поля в матче с Миланом

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Это первая голевая украинца в Серии А

Малиновский сделал ассист на Мюриэля со своей половины поля в матче с Миланом
Новина українською

В рамках 17-го тура Серии А "Аталанта" дома разгромила "Милан" 5:0.

Хавбек хозяев Руслан Малиновский непосредственно поучаствовал в голевой атаке на последний гол "Аталанты". Украинец отметился голевой передачей на 83-й минуте матча.

Руслан со своей половины поля исполнил длинную передачу и вывел Луиса Муриэля на свидание с голкипером "россонери" Доннарумой. 28-летний колумбиец использовал шанс и довел счет до разгромного.

Это первая голевая передача 26-летнего украинца в Серии А, и вторая в составе "Аталанты".

Вашему вниманию видео ассиста Малиновского

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Милан (Италия)
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