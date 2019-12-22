Кравец забил третий гол в 4 матчах, но Кайсериспор разгромно проиграл дома. ВИДЕО
Украинский форвард набирает обороты после тяжелой травмы
В матче 16-го тура чемпионата Турции "Кайсериспор" разгромно проиграл "Истанбулу ББ" 1:4.
Единственный гол хозяев в этой встрече забил украинский форвард Артем Кравец. 30-летний нападающий замкнул передачу с полуфланга головой в концовке первого тайма.
В нынешнем сезоне Кравец принял участие только в 5-ти матчах из-за тяжелой травмы. В этих играх Артем отметился 3 забитыми мячами.
Вашему вниманию видео гола Артема Кравца
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