Несчастье Рудько. Украинский вратарь на Кипре заработал курьезное удаление

В матче 13 тура чемпионата Кипра украинский голкипер команды "Пафос" Артур Рудько был удален на 79 минуте матча с АЕКом.

Эпизод вышел курьезный: Артур бросил мяч из рук, чтобы после того прицельным ударом отдать передачу кому-то из партнеров и как раз смотрел на них.

Артур не учел того, что бросил мяч слишком далеко от себя. И когда бросился к круглому - было поздно, первым к мячу успел игрок АЕКа.

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Сбоку выглядело, что Рудько все же не успел задеть и ноги соперника, но рефери тут же удалил украинского голкипера.

Еще до изъятия АЭК выигрывал у команды Артура Рудько со счетом 1: 0. С таким счетом матч и закончился.

После этого поражения Патос продолжает остался в зоне вылета чемпионата Кипра - на 10 месте из 12 команд.