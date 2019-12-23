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Грозный может принять карагандинский Шахтер

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Украинский специалист может вернуться в чемпионат Казахстана

Грозный может принять карагандинский Шахтер
Новина українською

63-летний украинский специалист Вячеслав Грозный является кандидатом на пост главного тренера карагандинского "Шахтёра", сообщает KazFootball.

Отметим, что Грозный имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011-2012 году Вячеслав возглавлял "Тобол", а в 2017 – "Иртыш". Последним клубом в карьере специалиста был "Ареснал-Киев".

Ранее главным тренером карагандинского "Шахтера" был болгарский специалист Николай Костов, который также известен по работе в Украине.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Шахтер" занял 9-е место (из 12-ти) в чемпионате Казахстана.

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В статье: Вячеслав Грозный Шахтер (Караганда)
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
23.12.2019 в 18:01
Ну и что?
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tolina-ystas (Краматорск)
23.12.2019 в 18:41
А вот что.Если тренер с Украины то он может тренировать только команду с названием Шахтёр.
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