Грозный может принять карагандинский Шахтер

63-летний украинский специалист Вячеслав Грозный является кандидатом на пост главного тренера карагандинского "Шахтёра", сообщает KazFootball.

Отметим, что Грозный имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011-2012 году Вячеслав возглавлял "Тобол", а в 2017 – "Иртыш". Последним клубом в карьере специалиста был "Ареснал-Киев".

Ранее главным тренером карагандинского "Шахтера" был болгарский специалист Николай Костов, который также известен по работе в Украине.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Шахтер" занял 9-е место (из 12-ти) в чемпионате Казахстана.