Грозный может принять карагандинский Шахтер
Украинский специалист может вернуться в чемпионат Казахстана
63-летний украинский специалист Вячеслав Грозный является кандидатом на пост главного тренера карагандинского "Шахтёра", сообщает KazFootball.
Отметим, что Грозный имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011-2012 году Вячеслав возглавлял "Тобол", а в 2017 – "Иртыш". Последним клубом в карьере специалиста был "Ареснал-Киев".
Ранее главным тренером карагандинского "Шахтера" был болгарский специалист Николай Костов, который также известен по работе в Украине.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Шахтер" занял 9-е место (из 12-ти) в чемпионате Казахстана.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
23.12.2019 в 18:01
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
23.12.2019 в 18:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...