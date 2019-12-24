  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Наши за границей. Позитивное окончание года
В тренде

Наши за границей. Позитивное окончание года

Наши за границей
(1 голосов)

Успех в Кубках

Наши за границей. Позитивное окончание года
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний выпуск рубрики в 2019-ом году в целом вышел позитивным. Эдуард Соболь стал одним из главных героев Топ-матча, его команда и команда Андрея Бацулы пробились в полуфинал Кубка Бельгии при их активном участии. В полуфинале Кубка и "Манчестер Сити" при активном участии Александра Зинченко. Кубок позволил и наиграть первые минуты в сезоне Андрею Лунину и Василию Кравцу. А Руслан Малиновский стал соавтором фантастического матча его команды. И фантастического года.

Бельгия

Несмотря на то, что вторым в лиге ныне идет "Антверпен", многие в Бельгии называют главным конкурентом "Брюгге" в борьбе за титул чемпиона именно "Гент". Если такая конкуренция и вовсе существует. Потому очный матч был особо важным и напряжённым. Главный тренер "Гента" Йесс Торуп также напоминал о важности этого регионального дерби для болельщиков, что "они дали мне понять с первого дня". "Для них это главный матч сезона". Главным он был и для украинских болельщиков. И в этом украинском дерби как раз выявился победитель. Хотя и в целом стратегический победитель ясен.

Обе команды и пресса жаловались на поле. Тем не менее, признавали яркость, качество и интенсивность игры, оставшись весьма довольными ею. А в "Брюгге" открыто говорили о том, что ничья хороша для них, ведь сохранила десятиочковый перевес. Еще и напоминая, что играли в Кубке в четверг, в то время, как команда Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна отдыхала. Последняя еще и теряла очки дома до этого лишь однажды. А здесь чуть не уступила. Так что победа лидера лиги в долгосрочной перспективе несомненна. Несмотря на счет 1:1.

Наши за границей. Позитивное окончание года - изображение 1

Эдуард Соболь начал этот матч в запасе после шести выходов в "старте" в лиге подряд плюс таких же в Лиге Чемпионов и в Кубке. Однако в итоге появился на поле с началом второго тайма. И стал автором ассиста, во время розыгрыша углового навесив с фланга на Бонавентуре. Потому Nieuwsblad отметил "отличный" выход на замену. Второй ассист в сезоне в таком матче после выхода на замену - и вправду хорошее достижение. Также нанес неточный удар слева.

Яремчук также поучаствовал в голе. Он начал матч ураганно, хорошими ударами из района линии штрафной. Миньоле отбивал. Во втором тайме оттуда же чуть не попал. А на 71-ой минуте в той же зоне, находясь спиной к воротам, отдал назад Дэвиду, после чего тот ассистировал Оджидже-Офойе. Пластун также отыграл полный матч. В голе не виноват. Даже считал, что на нем фолили в том эпизоде (нет). Вместе с вратарем чудом спас команду в другом. А Безус остался в запасе после пяти выходов в "старте" во всех турнирах и в итоге отыграл две минуты, успев получить жёлтую карточку.

В 1/4 финала Кубка "Брюгге" легко переиграл в гостях "Андерлехт", выйдя на "Зульте-Варегем". Еще недавно главнейший матч страны не удался. Пресса соревновалась в унизительных комментариях в адрес игры брюссельцев, переживающих худшие времена в своей истории. И не заметила никаких проблем для обороны "Брюгге". А болельщики последнего скандировали "тренировочный матч". Здесь Соболь отыграл все 90 минут. Статистика матча - 7:17 по ударам, 1:10 по ударам в створ. И 0:2 по голам.

В матче лиги "Андерлехт" (10) переиграл дома "Генк" со счетом 2:0. Евгений Макаренко впервые в сезоне попал в заявку. На поле он так и не вышел.

"Кортрейк" также в полуфинале, где встретится с "Антверпеном". Благодаря гостевой победе над "Унион Сен-Жилуаз" из Второго дивизиона (1:0). Андрей Бацула отыграл полный матч. Матч лиги в гостях против "Эйпена" он также начал на поле, но был заменен уже на 18-ой минуте из-за травмы задней поверхности бедра. Его команда победила со счетом 2:1, прервала серию из восьми матчей лиги без побед и идет 12-ой.

Наши за границей. Позитивное окончание года - изображение 2

Англия

Одновременное возвращение Александра Зинченко и его команды продолжается. После всего двух побед в семи матчах во всех турнирах "Манчестер Сити" одержал четыре подряд. И все - уверенные. В Кубке Лиги он продлил беспроигрышную серию до 15-ти матчей, чего никто не достигал с 2008-го года, и вышел в полуфинал. Кстати, на "Манчестер Юнайтед". А украинец после травмы получил игровые минуты, а затем и вернулся в стартовый состав. Да, лишь против "Оксфорда" из Третьего дивизиона, со вторым составом. Но и это начало.

Правда, ощущения матч оставил не слишком хорошие. 18 ударов по воротам - рекорд для соперников "Сити" в эру Хосепа Гвардиолы. По ударам в створ аутсайдер матча даже победил. И его наставник был "сумасшедше разочарован" результатом 1:3. А Гвардиола немало хвалил соперника, говоря о его интенсивности, физической мощи, постоянных забросах на высоких игроков атаки. А также о шестом матче "горожан" за 18 дней. И о ветреной и дождливой зимней погоде. Он признавал немалые страдания подопечных.

Интересно, что играл и другой левый защитник - Анхелиньо. Но именно Зинченко остался в обороне. И стал безоговорочно лучшим на поле по касаниям мяча (119, обычно возле боковой линии) и передачам (106). Хотя и процент передач не впечатлил. Второй на поле по выбитым мячам - шесть. Обычно из центра штрафной. Правда, именно там в концовке матча от него дважды освободились. Браво и неточность спасли. А на фланге прошел ассист Тейлору мимо него. Александр отвечал немного неточным ударом издали. В итоге он получил оценки 6-7 со словами о солидном, но не особо заметном выступлении.

В битве за второе место в лиге против "Лестера" Зинченко остался в запасе. "Сити" уверенно победил - 3:1 - и отстает от "лис" лишь на одно очко.

Наши за границей. Позитивное окончание года - изображение 3

Матч "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко был перенесен из-за участия его соперника "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира.

Италия

"Аталанту" уже давно называют "королевой провинции". Среди представителей городов Италии, не являющихся столицами своего региона, она и вправду одна из лучших. Однако 2019-й год перевел ее в другой разряд - разряд претендента на трон своего региона. И на статус "королевы провинции" для всей Европы. Лучшая атака лиги предыдущего сезона и первой части нынешнего, рекорд клуба по забитым за первые 17 туров - 43. Третье место в сезоне 2018/19, а затем и сенсационный выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов после трех поражений в трех первых турах. Слова "фантастический" и "волшебный", которым подытожили год все в клубе, даже недостаточно сильны.

Победа со счётом 5:0 достойно увенчала такой год. Да еще и над одним из Больших Братьев Ломбардии - "Миланом", не проигрывавшим так с 1998-го года. "Россонери" были уничтожены стартовым штурмом, затем проявилась и их беспомощность в атаке и работе с мячом. А в последние полчаса игравшая до того вполсилы "Аталанта" четырьмя голами сняла все вопросы. Закончить год такой победой и первым "сухим" домашним матчем после девяти с пропущенными дорогого стоит. И всего третья победа в восьми последних матчах лиги все же возвращает "Ла Деа" в борьбу за Топ-4.

Руслан Малиновский отличился в третьем матче лиги и четвёртом во всех турнирах подряд. На этот раз - ассистом. К пятому голу, длинным забросом со своей половины поля на ход Муриэлю. А до этого активно работал в глубине поля, чётко пасовал, шел в обыгрыш, успокаивал игру и темп по ситуации. Он стал интегральной частью полного разгрома соперника в центре поля. Вместе с тем, по общему числу передач был среди худших. А слалом мимо четверых и неточный удар с 17-ти метров - вот и все, что можно вспомнить в атаке. Впрочем, положительное участие в этом историческом матче - уже большое достижение. И хороший переход в 2020-й год.

Наши за границей. Позитивное окончание года - изображение 4

Евгений Шахов как раз переходит в новый год в плохом настроении. Несколько неудачных матчей и возвращение игроков атаки команды отправили его в запас. На 46-ой минуте он наконец-то получил шанс на своей главной позиции - в центре поля. Да еще и вместо Панайотиса Тахцидиса, с которым его постоянно сравнивали летом. Однако к тому времени "Лечче" уже безнадёжно горел. Не по счету (0:1), но по игре. Горел и после. Помощник главного тренера "Болоньи" совершенно справедливо заявил, что его команда должна была забивать 7-8 мячей.

Счет 2:3 не должен обмануть - матч был провальным. И главный тренер "волков" Фабио Ливерани признал это, говоря о почивании на лаврах и требуя 4-5 новичков в январе. Второе безвольное поражение подряд и лишь одна победа в последних 12-ти матчах и вправду говорят о потребности в усилении. В том числе и на позициях Шахова. В отчетном матче он как раз добавил в активности, стал не одним из худших, а наоборот - одним из лучших по касаниям мяча за минуту времени. Однажды пробивал по воротам. Но в итоге остался вне всех важных и наполовину важных эпизодов.

Греция

Второй и третий матчи АЕКа при Массимо Каррере не особо улучшили положение и настроение команды. Отставание от ПАОКа выросло до 12-ти очков, от "Олимпиакоса" - осталось на десяти. И даже не это главное. Вроде бы четыре очка в двух матчах - неплохо. Но игра обозревателям явно не понравилась. Афинская команда очень мало создала в атаке, позволяла соперникам создавать. В последней стадии домашнего матча против "Астераса" (2:1) и вовсе говорили о панике. А сам Каррера признавал страдания и говорил о психологических проблемах команды, о ее страхе. "В матче против "Ламии" (0:0) мы не создали достаточно для гола. Если не способны победить - то хотя бы не проиграть".

После голов в начале обоих таймов "Астерасу" позволяли атаковать. Отметим три навеса мимо Дмитрия Чигринского с тремя ударами головой - двумя неточными и легко взятым вратарем. И прострел мимо него. Сейв Цинтотаса в этом эпизоде назвали сейвом года, вспомнив о Гордоне Бэнксе на Чемпионате Мира-1970. Во втором матче АЕК уже перешёл с 3-5-2 на 4-2-3-1 и в обороне отыграл солиднее. Но и здесь вратарь спас после еще одного паса мимо Дмитрия и грубой ошибки другого защитника. А победу отобрал арбитр, не назначивший пенальти и даже не просмотревший видео. Это вызвало осуждение судейского комитета и отстранение бригады от матчей на ближайшее время. Но ведь и сам АЕК мало создал.

Наши за границей. Позитивное окончание года - изображение 5

Испания

Василий Кравец лишь однажды попадал в заявку "Леганеса" в лиге, а Андрей Лунин постоянно оставался в запасе "Вальядолида". Лишь в Кубке страны мы наконец увидели их на поле. Кравец отыграл 105 минут в гостях против "Андорры" (III). Его команда победила лишь в серии пенальти после 1:1 по итогам 120-ти минут. Команде Лунина хватило 90-та для гостевой победы над "Толосой" (IV) со счетом 3:0. "Эскобедо" Виталия Билоуса (75 минут) переиграл "Малагу" со счетом 2:0, еще одна команда Терсеры "Касереньо" переиграла "Алькоркон" Сергея Мякушко (30 минут) со счетом 1:0. А "Луго" Ореста Лебеденко из Сегунды уступил "Сестао" (также Терсера).

Отметим, что Лунин остался без сейвов, Мякушко пришлось помогать команде, оставшейся вдесятером. А Лебеденко позволил исполнить голевой навес со своего фланга (1:1 после 120-ти минут) и не реализовал решающий пенальти в серии, шестой по счету. Удар был исполнен на точность, в угол, но слишком слабо и предсказуемо. Потому вратарь вытащил.

Турция

Артём Кравец забил в третьем домашнем матче подряд, если считать Кубок. Отличное возвращение после тяжёлой травмы и операции. На 38-ой минуте ему удалось опередить вратаря и головой замкнуть заброс с фланга. Вот только "Кайсериспор" вновь опустился на последнее место. Поскольку уступил дома "Истанбул Башакшехир" со счетом 1:4. Артем также нанес два заблокированных удара издали и послал в штрафную партнера по команде, которого также заблокировали.

"Ризеспор" переиграл в гостях "Малатьяспор" со счетом 2:0 и идет 12-ым. Николай Морозюк отыграл полный матч и получил жёлтую карточку. Был лучшим в своей команде (владевшей мячом в два раза реже) по общему числу передач. И вторым на поле по попыткам отбора мяча - восемь. Удачными были 50 процентов. Один из подкатов на линии своей вратарской был весьма рискованным и мог привести к пенальти. Однако в итоге получилось отличное спасение.

"Бурсаспор" вылетел из Кубка Турции, переиграв "Эрзурумспор" лишь со счетом 2:1. Евгений Селезнев отыграл 68 минут без голов. В лиге он как раз забил "Менеменспору", подправив мяч с двух метров. Однако его команда проиграла (1:2), седьмая во Втором дивизионе, а три гола с начала сезона в лиге - мало. У Александра Гладкого и того меньше - два. Но хотя бы в этот уик-энд он помог "Адана Демирспору" (11) победить "Умраниеспор". Сбросил головой, запутав Темелташа и заставив его совершить автогол. И замкнул трехходовку ударом в пустые ворота. 4:2.

Фото - официальные сайты "Гента" и "Аталанты", Sporza.be, Mcfcxtra.com, Gazzetta.gr

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Селезнев Артем Кравец Игорь Пластун Евгений Шахов Александр Гладкий Роман Яремчук Брюгге Руслан Малиновский Наши за границей Эдуард Соболь Андрей Бацула Гент (Бельгия) Александр Зинченко Василий Кравец Андрей Лунин Орест Лебеденко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...