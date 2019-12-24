Наши за границей. Позитивное окончание года

Последний выпуск рубрики в 2019-ом году в целом вышел позитивным. Эдуард Соболь стал одним из главных героев Топ-матча, его команда и команда Андрея Бацулы пробились в полуфинал Кубка Бельгии при их активном участии. В полуфинале Кубка и "Манчестер Сити" при активном участии Александра Зинченко. Кубок позволил и наиграть первые минуты в сезоне Андрею Лунину и Василию Кравцу. А Руслан Малиновский стал соавтором фантастического матча его команды. И фантастического года.

Бельгия

Несмотря на то, что вторым в лиге ныне идет "Антверпен", многие в Бельгии называют главным конкурентом "Брюгге" в борьбе за титул чемпиона именно "Гент". Если такая конкуренция и вовсе существует. Потому очный матч был особо важным и напряжённым. Главный тренер "Гента" Йесс Торуп также напоминал о важности этого регионального дерби для болельщиков, что "они дали мне понять с первого дня". "Для них это главный матч сезона". Главным он был и для украинских болельщиков. И в этом украинском дерби как раз выявился победитель. Хотя и в целом стратегический победитель ясен.

Обе команды и пресса жаловались на поле. Тем не менее, признавали яркость, качество и интенсивность игры, оставшись весьма довольными ею. А в "Брюгге" открыто говорили о том, что ничья хороша для них, ведь сохранила десятиочковый перевес. Еще и напоминая, что играли в Кубке в четверг, в то время, как команда Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна отдыхала. Последняя еще и теряла очки дома до этого лишь однажды. А здесь чуть не уступила. Так что победа лидера лиги в долгосрочной перспективе несомненна. Несмотря на счет 1:1.

Эдуард Соболь начал этот матч в запасе после шести выходов в "старте" в лиге подряд плюс таких же в Лиге Чемпионов и в Кубке. Однако в итоге появился на поле с началом второго тайма. И стал автором ассиста, во время розыгрыша углового навесив с фланга на Бонавентуре. Потому Nieuwsblad отметил "отличный" выход на замену. Второй ассист в сезоне в таком матче после выхода на замену - и вправду хорошее достижение. Также нанес неточный удар слева.

Яремчук также поучаствовал в голе. Он начал матч ураганно, хорошими ударами из района линии штрафной. Миньоле отбивал. Во втором тайме оттуда же чуть не попал. А на 71-ой минуте в той же зоне, находясь спиной к воротам, отдал назад Дэвиду, после чего тот ассистировал Оджидже-Офойе. Пластун также отыграл полный матч. В голе не виноват. Даже считал, что на нем фолили в том эпизоде (нет). Вместе с вратарем чудом спас команду в другом. А Безус остался в запасе после пяти выходов в "старте" во всех турнирах и в итоге отыграл две минуты, успев получить жёлтую карточку.

В 1/4 финала Кубка "Брюгге" легко переиграл в гостях "Андерлехт", выйдя на "Зульте-Варегем". Еще недавно главнейший матч страны не удался. Пресса соревновалась в унизительных комментариях в адрес игры брюссельцев, переживающих худшие времена в своей истории. И не заметила никаких проблем для обороны "Брюгге". А болельщики последнего скандировали "тренировочный матч". Здесь Соболь отыграл все 90 минут. Статистика матча - 7:17 по ударам, 1:10 по ударам в створ. И 0:2 по голам.

В матче лиги "Андерлехт" (10) переиграл дома "Генк" со счетом 2:0. Евгений Макаренко впервые в сезоне попал в заявку. На поле он так и не вышел.

"Кортрейк" также в полуфинале, где встретится с "Антверпеном". Благодаря гостевой победе над "Унион Сен-Жилуаз" из Второго дивизиона (1:0). Андрей Бацула отыграл полный матч. Матч лиги в гостях против "Эйпена" он также начал на поле, но был заменен уже на 18-ой минуте из-за травмы задней поверхности бедра. Его команда победила со счетом 2:1, прервала серию из восьми матчей лиги без побед и идет 12-ой.

Англия

Одновременное возвращение Александра Зинченко и его команды продолжается. После всего двух побед в семи матчах во всех турнирах "Манчестер Сити" одержал четыре подряд. И все - уверенные. В Кубке Лиги он продлил беспроигрышную серию до 15-ти матчей, чего никто не достигал с 2008-го года, и вышел в полуфинал. Кстати, на "Манчестер Юнайтед". А украинец после травмы получил игровые минуты, а затем и вернулся в стартовый состав. Да, лишь против "Оксфорда" из Третьего дивизиона, со вторым составом. Но и это начало.

Правда, ощущения матч оставил не слишком хорошие. 18 ударов по воротам - рекорд для соперников "Сити" в эру Хосепа Гвардиолы. По ударам в створ аутсайдер матча даже победил. И его наставник был "сумасшедше разочарован" результатом 1:3. А Гвардиола немало хвалил соперника, говоря о его интенсивности, физической мощи, постоянных забросах на высоких игроков атаки. А также о шестом матче "горожан" за 18 дней. И о ветреной и дождливой зимней погоде. Он признавал немалые страдания подопечных.

Интересно, что играл и другой левый защитник - Анхелиньо. Но именно Зинченко остался в обороне. И стал безоговорочно лучшим на поле по касаниям мяча (119, обычно возле боковой линии) и передачам (106). Хотя и процент передач не впечатлил. Второй на поле по выбитым мячам - шесть. Обычно из центра штрафной. Правда, именно там в концовке матча от него дважды освободились. Браво и неточность спасли. А на фланге прошел ассист Тейлору мимо него. Александр отвечал немного неточным ударом издали. В итоге он получил оценки 6-7 со словами о солидном, но не особо заметном выступлении.

В битве за второе место в лиге против "Лестера" Зинченко остался в запасе. "Сити" уверенно победил - 3:1 - и отстает от "лис" лишь на одно очко.

Матч "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко был перенесен из-за участия его соперника "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира.

Италия

"Аталанту" уже давно называют "королевой провинции". Среди представителей городов Италии, не являющихся столицами своего региона, она и вправду одна из лучших. Однако 2019-й год перевел ее в другой разряд - разряд претендента на трон своего региона. И на статус "королевы провинции" для всей Европы. Лучшая атака лиги предыдущего сезона и первой части нынешнего, рекорд клуба по забитым за первые 17 туров - 43. Третье место в сезоне 2018/19, а затем и сенсационный выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов после трех поражений в трех первых турах. Слова "фантастический" и "волшебный", которым подытожили год все в клубе, даже недостаточно сильны.

Победа со счётом 5:0 достойно увенчала такой год. Да еще и над одним из Больших Братьев Ломбардии - "Миланом", не проигрывавшим так с 1998-го года. "Россонери" были уничтожены стартовым штурмом, затем проявилась и их беспомощность в атаке и работе с мячом. А в последние полчаса игравшая до того вполсилы "Аталанта" четырьмя голами сняла все вопросы. Закончить год такой победой и первым "сухим" домашним матчем после девяти с пропущенными дорогого стоит. И всего третья победа в восьми последних матчах лиги все же возвращает "Ла Деа" в борьбу за Топ-4.

Руслан Малиновский отличился в третьем матче лиги и четвёртом во всех турнирах подряд. На этот раз - ассистом. К пятому голу, длинным забросом со своей половины поля на ход Муриэлю. А до этого активно работал в глубине поля, чётко пасовал, шел в обыгрыш, успокаивал игру и темп по ситуации. Он стал интегральной частью полного разгрома соперника в центре поля. Вместе с тем, по общему числу передач был среди худших. А слалом мимо четверых и неточный удар с 17-ти метров - вот и все, что можно вспомнить в атаке. Впрочем, положительное участие в этом историческом матче - уже большое достижение. И хороший переход в 2020-й год.

Евгений Шахов как раз переходит в новый год в плохом настроении. Несколько неудачных матчей и возвращение игроков атаки команды отправили его в запас. На 46-ой минуте он наконец-то получил шанс на своей главной позиции - в центре поля. Да еще и вместо Панайотиса Тахцидиса, с которым его постоянно сравнивали летом. Однако к тому времени "Лечче" уже безнадёжно горел. Не по счету (0:1), но по игре. Горел и после. Помощник главного тренера "Болоньи" совершенно справедливо заявил, что его команда должна была забивать 7-8 мячей.

Счет 2:3 не должен обмануть - матч был провальным. И главный тренер "волков" Фабио Ливерани признал это, говоря о почивании на лаврах и требуя 4-5 новичков в январе. Второе безвольное поражение подряд и лишь одна победа в последних 12-ти матчах и вправду говорят о потребности в усилении. В том числе и на позициях Шахова. В отчетном матче он как раз добавил в активности, стал не одним из худших, а наоборот - одним из лучших по касаниям мяча за минуту времени. Однажды пробивал по воротам. Но в итоге остался вне всех важных и наполовину важных эпизодов.

Греция

Второй и третий матчи АЕКа при Массимо Каррере не особо улучшили положение и настроение команды. Отставание от ПАОКа выросло до 12-ти очков, от "Олимпиакоса" - осталось на десяти. И даже не это главное. Вроде бы четыре очка в двух матчах - неплохо. Но игра обозревателям явно не понравилась. Афинская команда очень мало создала в атаке, позволяла соперникам создавать. В последней стадии домашнего матча против "Астераса" (2:1) и вовсе говорили о панике. А сам Каррера признавал страдания и говорил о психологических проблемах команды, о ее страхе. "В матче против "Ламии" (0:0) мы не создали достаточно для гола. Если не способны победить - то хотя бы не проиграть".

После голов в начале обоих таймов "Астерасу" позволяли атаковать. Отметим три навеса мимо Дмитрия Чигринского с тремя ударами головой - двумя неточными и легко взятым вратарем. И прострел мимо него. Сейв Цинтотаса в этом эпизоде назвали сейвом года, вспомнив о Гордоне Бэнксе на Чемпионате Мира-1970. Во втором матче АЕК уже перешёл с 3-5-2 на 4-2-3-1 и в обороне отыграл солиднее. Но и здесь вратарь спас после еще одного паса мимо Дмитрия и грубой ошибки другого защитника. А победу отобрал арбитр, не назначивший пенальти и даже не просмотревший видео. Это вызвало осуждение судейского комитета и отстранение бригады от матчей на ближайшее время. Но ведь и сам АЕК мало создал.

Испания

Василий Кравец лишь однажды попадал в заявку "Леганеса" в лиге, а Андрей Лунин постоянно оставался в запасе "Вальядолида". Лишь в Кубке страны мы наконец увидели их на поле. Кравец отыграл 105 минут в гостях против "Андорры" (III). Его команда победила лишь в серии пенальти после 1:1 по итогам 120-ти минут. Команде Лунина хватило 90-та для гостевой победы над "Толосой" (IV) со счетом 3:0. "Эскобедо" Виталия Билоуса (75 минут) переиграл "Малагу" со счетом 2:0, еще одна команда Терсеры "Касереньо" переиграла "Алькоркон" Сергея Мякушко (30 минут) со счетом 1:0. А "Луго" Ореста Лебеденко из Сегунды уступил "Сестао" (также Терсера).

Отметим, что Лунин остался без сейвов, Мякушко пришлось помогать команде, оставшейся вдесятером. А Лебеденко позволил исполнить голевой навес со своего фланга (1:1 после 120-ти минут) и не реализовал решающий пенальти в серии, шестой по счету. Удар был исполнен на точность, в угол, но слишком слабо и предсказуемо. Потому вратарь вытащил.

Турция

Артём Кравец забил в третьем домашнем матче подряд, если считать Кубок. Отличное возвращение после тяжёлой травмы и операции. На 38-ой минуте ему удалось опередить вратаря и головой замкнуть заброс с фланга. Вот только "Кайсериспор" вновь опустился на последнее место. Поскольку уступил дома "Истанбул Башакшехир" со счетом 1:4. Артем также нанес два заблокированных удара издали и послал в штрафную партнера по команде, которого также заблокировали.

"Ризеспор" переиграл в гостях "Малатьяспор" со счетом 2:0 и идет 12-ым. Николай Морозюк отыграл полный матч и получил жёлтую карточку. Был лучшим в своей команде (владевшей мячом в два раза реже) по общему числу передач. И вторым на поле по попыткам отбора мяча - восемь. Удачными были 50 процентов. Один из подкатов на линии своей вратарской был весьма рискованным и мог привести к пенальти. Однако в итоге получилось отличное спасение.

"Бурсаспор" вылетел из Кубка Турции, переиграв "Эрзурумспор" лишь со счетом 2:1. Евгений Селезнев отыграл 68 минут без голов. В лиге он как раз забил "Менеменспору", подправив мяч с двух метров. Однако его команда проиграла (1:2), седьмая во Втором дивизионе, а три гола с начала сезона в лиге - мало. У Александра Гладкого и того меньше - два. Но хотя бы в этот уик-энд он помог "Адана Демирспору" (11) победить "Умраниеспор". Сбросил головой, запутав Темелташа и заставив его совершить автогол. И замкнул трехходовку ударом в пустые ворота. 4:2.

Фото - официальные сайты "Гента" и "Аталанты", Sporza.be, Mcfcxtra.com, Gazzetta.gr