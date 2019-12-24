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Дитятьев хочет выигрывать с Краковией трофеи и приводит в пример Пентека

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Клуб украинца борется за чемпионство в Польше

Дитятьев хочет выигрывать с Краковией трофеи и приводит в пример Пентека
Новина українською

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о своих амбициях в чемпионате Польши и привел в пример экс-форварда краковской команды Кшиштофа Пёнтека.

"Пёнтек - это пример того, как ты тренируешься вместе с футболистом, а он через год выстреливает в "Дженоа" и подписывает контракт с "Миланом".

Я хочу выходить на поле и биться за чемпионство. Пусть даже за серебро или бронзу, а также за Кубок Польши. Я хочу каких-то трофеев.

Хотел бы в Новом году всё-таки постараться выиграть какой-то трофей", - сказал Дитятьев

Напомним, после 20 туров "Краковия" занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Польши, отставая от лидера ("Легии") на два очка.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия Кшиштоф Пентек
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