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Вест Хэм в январе попытается продать Ярмоленко - СМИ

Наши за границей
(2 голосов)

Клуб хочет омолодить состав

Вест Хэм в январе попытается продать Ярмоленко - СМИ
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм", дела у которого в нынешнем сезоне идут не лучшим образом, зимой может устроить омоложение состава.

Как сообщает издание Football Insider, ссылаясь на свои источники в клубе, руководство "молотков" может выставить на трансфер нескольких игроков, в том числе и 30-летнего украинца Андрея Ярмоленко.

Андрей начинал сезон как основной футболист "молотобойцев", однако в последних матчах не показывал той игры, которой от него ожидают. Также "Вест Хэм" сможет и подзаработать на данном трансфере, так как ожидается, что клуб запросит за украинца не менее 18 млн фунтов, за которые он и был куплен у "Боруссии".

Также "Вест Хэм" в январе рассмотрит предложения по Джеку Уилширу и Карлосу Санчесу, если такие поступят.

Напомним, что после 18 туров "Вест Хэм" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, и от зоны вылета команду отделяют 4 пункта.

Также отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко сыграл 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Андрей Ярмоленко Джек Уилшир Карлос Санчес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (14)
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simargl (Чернигов)
24.12.2019 в 19:25
За такие деньги только в Колос !!!! ))) Десна не потянет...)))
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+1
0
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uprise (Минск)
24.12.2019 в 19:15
В Шахтер?
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
24.12.2019 в 19:06
Да что ж такое то, а?
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0
0
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Zidane5 (Одесса)
24.12.2019 в 18:57
Очень смазанная карьера в Европе.
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+1
0
Tom Valentine (Bolintci)
24.12.2019 в 18:28
Ну, вот и нет Ярмолы
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0
0
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Инспектор ( )
24.12.2019 в 18:08
Сколько же Андрей пересидел в Динамо. Лучшие свои годы, а теперь от него избавляются как от ненужного хлама. А ведь ему всего 30...
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+4
-2
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Loader (Днепр)
24.12.2019 в 17:40
По следам Коноплянки... Вымирает европейская футбольная Украина. Не вся, конечно, но из топ-чемпионатов все держится только на Малиновском. Печально.
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+1
-1
Алекс1955 (Донецк)
24.12.2019 в 19:14
А Зинченко?
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+2
0
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Loader (Днепр)
24.12.2019 в 19:49
Конечно.) Просто сразу в голову пришли бельгийцы и Малиновский. Как там в УК: два человека - уже группа.)
0
0
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Maxam (Чернівці)
24.12.2019 в 17:37
До конца контракта на банке просидит, потом в ДК или Десну перейдет доигрывать.
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+2
-1
winter (Berlin)
24.12.2019 в 17:30
Які 18 млн фунтів ? Йому 30 років , постійно травми , постійна слабка фізична форма, вистачає максимум на 60-70хв. Ціна макс 5 млн і то ніхто не купить, хіба який Китай
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+7
-1
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simargl (Чернигов)
24.12.2019 в 19:27
15-20 минут. Какие миллионы?? Свободным агентом в 32 в ДК.
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+1
0
Камонплей
24.12.2019 в 19:56
китай як раз не купує надто дорого з їх податками, вони заманюють зарплатами. 18 буде у випадку внутрішнього трансферу. в них внутрішні ціни дещо завищені. а 5млн це трансфер рівня чемпіоншипу. Навіть астон-вілла більше витрачає
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0
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skopa (Харьков)
24.12.2019 в 17:28
Попытайтесь..
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+4
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