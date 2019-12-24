Вест Хэм в январе попытается продать Ярмоленко - СМИ

Лондонский "Вест Хэм", дела у которого в нынешнем сезоне идут не лучшим образом, зимой может устроить омоложение состава.

Как сообщает издание Football Insider, ссылаясь на свои источники в клубе, руководство "молотков" может выставить на трансфер нескольких игроков, в том числе и 30-летнего украинца Андрея Ярмоленко.

Андрей начинал сезон как основной футболист "молотобойцев", однако в последних матчах не показывал той игры, которой от него ожидают. Также "Вест Хэм" сможет и подзаработать на данном трансфере, так как ожидается, что клуб запросит за украинца не менее 18 млн фунтов, за которые он и был куплен у "Боруссии".

Также "Вест Хэм" в январе рассмотрит предложения по Джеку Уилширу и Карлосу Санчесу, если такие поступят.

Напомним, что после 18 туров "Вест Хэм" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, и от зоны вылета команду отделяют 4 пункта.

Также отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко сыграл 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.