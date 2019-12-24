Хобленко признан лучшим нападающим Динамо (Брест) 2019 года

Украинский форвард брестского "Динамо" Алексей Хобленко признан лучшим нападающим своей команды в 2019 году.

В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте брестчан, Алексей обошел Артема Милевского и Дениса Лаптева.

Напомним, что по итогам сезона "Динамо" стало чемпионом Беларуси.

Хобленко сыграл в этом году 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.