Хобленко признан лучшим нападающим Динамо (Брест) 2019 года
Второе место - у Артема Милевского
Украинский форвард брестского "Динамо" Алексей Хобленко признан лучшим нападающим своей команды в 2019 году.
В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте брестчан, Алексей обошел Артема Милевского и Дениса Лаптева.
Напомним, что по итогам сезона "Динамо" стало чемпионом Беларуси.
Хобленко сыграл в этом году 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
???? Алексей Хобленко – лучший нападающий "Динамо-Брест" в 2019 году! В опросе на официальном сайте он опередил Артема Милевского и Дениса Лаптева. #fcdb1960 pic.twitter.com/Jrq9ZDdlWv— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) December 24, 2019
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